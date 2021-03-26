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南加油價上漲至每加侖近5元 2019年11月以來新高

【洛杉磯訊】
南加地區油價近期持續上漲，逼近五元大關。（FOX11)
南加地區油價近期持續上漲，逼近五元大關。（FOX11)

洛杉磯訊】據福斯電視台（FOX11）報導，加州各地區隨著經濟重啟，油價也在「重啟」，在2020年油價保持較長一段時間相對平穩後，近日油價持續上漲，最高每加侖近五元。這是自2019年11月以來，南加油價出現新高。

消費者權益維護組織Consumer Watchdog代表考特（Jamie Court）表示，加州駕駛人支付油價比全美其它地區多付出70分。在西洛杉磯一些地區，油價已經接近每加侖五元。

考特表示，南加油價新高是因為四家煉油廠控制了80%的市場，這些廠家會想盡辦法要消費者支付高油價。由於疫情逐漸趨緩導致駕駛出行次數增多，汽油消耗也相應增加。同時地方煉油廠減少產量，以及來自石油輸出國組織（OPEC）供應減少，都直接導致油價上升。

據美國汽車協會（AAA），洛杉磯地區無鉛汽油每加侖平均價格是3.93元，較比一年前增加69分。在羅斯密市（Rosemead），每加侖是3.85元，更遠的內陸聖伯納汀諾地區一家Arco加油站是每加侖3.49元。 Consumer Watchdog組織表示，不要期望進入夏季後，油價會很快回落。

考特指出，煉油公司會盡可能利用這個機會多賺錢，直到政府出手干預。消費者確實也需要政府推出相關限制規則，需要加州檢察長提交更多壟斷案件，消費者迫切需要在汽油市場上有更好規則，這些恰恰是加州缺乏的。

油價 加州 洛杉磯

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