仇恨犯罪當輕罪 洛縣檢察長賈斯康激眾怒

洛杉磯縣檢察長賈斯康面臨更多批評。（美聯社）

洛杉磯 檢察長賈斯康（George Gascón）2020年12月7日就任，當下就宣布多項改革，包括檢方盡量不求處死刑，不再援引「三振條款」，雖然此舉獲得一些好評，但全美近來種族仇恨犯罪越來越多，賈斯康不讓仇恨犯罪由輕罪升高至重罪的舉措，卻也激怒不少民眾。在他上任剛滿百日之際，環繞在他周圍的爭議繼續擴大，社區人士正在發動罷免，賈斯康的未來沒有人知道。

反對賈斯康的人，主要因為他的減刑改革措施，連一些針對老人與幼童的罪犯，都獲得從輕量刑，讓被害者家屬非常不滿。一名遺屬就說，沒有被害家屬會願意讓罪犯提早出獄的，「大家都希望在法律範圍內，讓罪犯坐好坐滿最大刑期才能釋放」。

屬下檢察官也看不慣

賈斯康屬下的檢察官，怒氣也快滿出來，洛縣 檢察官協會（ADDA）已將賈斯康告上法院，指他的許多措施違法，要求罷免他的人也開始集結。

其他縣份的檢察長也不表同意。寇恩縣檢察長齊默（Cynthia Zimmer）最近在Bakersfield.com發表諷刺評論，「要該縣的罪犯們都到洛縣去執行下手作案，因為當地檢察官展開雙臂歡迎你們呢。」先前橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）也以行動反制賈斯康，同意檢察官將性侵幼童案累犯，改在橙縣起訴，以免受到洛縣減刑規定的限制。

出生在古巴的賈斯康，去年11月擊敗尋求三連任的雷西（Jackie Lacey），不過出人意料的是，雖然賈斯康長期任職洛杉磯市警局，後來才轉任法界，但他的「改革」措施，卻受到警界強烈反對。連檢方內部也不諒解，任職30年的檢察官Richard Ceballos說，賈斯康身為初來乍到的「新生」，第一件事應該是認識同僚，但賈斯康卻以一副救世主的姿態，要大家跟著他走、拯救司法，這是他看過最愚蠢的新官上任作法。Richard Ceballos先前是賈斯康的支持者。

聲稱減少6.4億囚犯費

不過，賈斯康不為所動。他曾表示，那些因為新政吃驚的人，一定是去年沒好好看過他競選政見的人 ，而且他們腦中只有1980、1990年代的舊觀念，所以才會被他的新思維嚇破膽。面對就職百日，賈斯康聲稱，刑期加重案件較去年同期減少70%，免除8000年刑期，如果以每名囚犯一年8萬元的額度計算，就是6.4億元的支出。

美聯社指出，賈斯康並非特立獨行，只是他受到的抨擊力道最大。其他「進步派」的檢察長都在推進類似措施，包括波士頓、芝加哥、費城、奧斯汀，但洛杉磯縣檢察官辦公室是規模最大的，檢察官約1000名、人口達1000萬。

黑人的命也是命 相挺

賈斯康並非全無支持者，黑人的命也是命（Black Lives Matter）洛杉磯分會創辦人Melina Abdullah說，賈斯康兌現承諾，還超越期待，所以他們現在選擇加入#StandWithGeorge的討論群。Fair and Just Prosecutions的執行長Miriam Krinsky也認為，賈斯康終究會撐過去的，因為當初投給他的選民會給他力量。她說，能夠看清賈斯康方向的人，就會跟上；不能的人，大可到搬到別的地方去住(move on)。