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比特幣 富豪剝削新工具？

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「現代哥倫布」馬斯克3月24日在推特上宣布，比特幣可用於購買特斯拉汽車，且公司不會將收到的比特幣轉成法定貨幣。馬斯克之野心，絕不限於炒幣賺錢，而是想重塑資源壟斷，以換取更強大的剝削能力。

考慮到微軟、戴爾等公司早已接受比特幣支付，馬斯克24日推文的里程碑意義，在於後半句「不會將賺取的比特幣，轉為美元」。這開啟科技行業，公開持有、接納「去中心化」電子貨幣的的先河。

科技巨擘對「去中心化」金融，一直情有獨鍾，臉書執行長查克柏格2019年發布Libra白皮書，馬雲攜「螞蟻金服」嘗試做全球最大IPO。不過前者在國會受阻，後者遭政府打壓；看到前人失足，馬斯克仍迎難而上，其背後利益可見一斑。

買入比特幣，傳統上認為沒有意義，因為國家的公信力和徵稅權作為背書。不過隨著特斯拉今年稍早重注資15億元投資比特幣，以及馬斯克3月24日推文過後，事情正在起變化。如今比特幣的投資標的，與大資本家的承諾相關聯。

馬斯克引領的潮流，是以特斯拉為代表的科技公司，向比特幣投資者做出「綁定一定好處」的承諾。例如比特幣能購車，且企業會長期持有比特幣，使其獲得實體支撐。

如果事情只停留在資本家炒幣賺錢，吸引散戶入市再藉機割韭菜，那一切還好。但假如比特幣被提升至獨家支付；科技巨擘們達成一致，某些資源，例如癌症治療、太空旅行及芯片大腦等，只能用比特幣交換，那情況就會大不同。

以華人熟悉的學區房做類比，房屋的高價值，不在於舒適居住環境與豪華裝修，而是對應的受教育資格，甚至衍生到社會地位、婚育等價值。比特幣背後的獨家支付權才是魔鬼，升斗小民數年勞動，可能只能得到少量比特幣，換取少量社會地位、娶妻生子與後代受教育機會。

重塑資源壟斷，唯一的障礙在政府。畢竟鑄幣稅的巨大利益，是通過船堅炮利、一刀一槍拚回來的，豈能讓科技公司坐享其成。不過只要代表部分統治階級的利益，就能駕馭武力。司馬家篡魏，也就千名死士；高平陵之變成功，與其背後代表的東漢氏族利益有很大關係。

美國政府通過美元與石油掛鉤，賺取大量財富；如今科技公司，科技掛鉤比特幣，也有異曲同工之妙。馬斯克一直有火星夢，需要大量資源投入；一將功成萬骨枯，偉大的夢想，需要萬千「台階」鋪墊。從人類大局角度出發，馬斯克的數字貨幣之路，很難評價對與錯。

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