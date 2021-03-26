南加4華企 捐亞凱迪亞學區14萬只口罩

聖蓋博谷四家華人企業24日聯手向亞凱迪亞聯合學區捐助14萬只口罩，幫助學區重啓防疫。僑界及工商界領袖現場出席表達支持。亞凱迪亞聯合學區表達歡迎與致謝。（記者楊青／攝影）

聖蓋博谷四家華人 企業24日聯手向亞凱迪亞 聯合學區 ，捐助14萬只口罩，幫助學區重啓防疫。亞凱迪亞學區表示，這一愛心行動，讓學區看到了華人的愛心和對社區的關心。

亞凱迪亞市議員鄭博仁當天上午和美中工商聯合總會會長張勇、華興保險總裁張國興、太平洋廣場總裁周秦等，將14萬只口罩送往亞凱迪亞學區倉庫，這批口罩全部由該四家華人企業出資捐助。邵聞、陳慧碧、蘇彥韜、徐曉峰、鹿强、周剛、黃靜、鄧洪、張奔、林少耿等僑界及工商界領袖出席支持。

鄭博仁表示，愛是我們的日常生活中最爲珍貴的語言，但愛從口頭落實到行動，更難能可貴，聖蓋博谷的華人企業家和華人團體出錢出力，每一個口罩都代表華人對社區的關愛。

亞凱迪亞學區教委會主席，和學區總監出席捐贈儀式。她們表示，學區的任務是將孩子們培養成爲有用之才，所以每一分錢都會花在教育上，學區確實沒有餘力購買更多的防疫物資，來自華人社區的捐助，解決重新開學防疫物資的燃眉之急。

美中工商聯合總會會長暨美國新世界國際有限公司董事長張勇表示，隨著疫苗的施打疫情初步得到控制，但防疫還是不能鬆懈。張國興表示，社區需要華人伸出援手，華人都會毫不猶豫慷慨付出。