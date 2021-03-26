我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

南加4華企 捐亞凱迪亞學區14萬只口罩

記者楊青／亞凱迪亞市報導
聖蓋博谷四家華人企業24日聯手向亞凱迪亞聯合學區捐助14萬只口罩，幫助學區重啓防疫。僑界及工商界領袖現場出席表達支持。亞凱迪亞聯合學區表達歡迎與致謝。（記者楊青／攝影）
聖蓋博谷四家華人企業24日聯手向亞凱迪亞聯合學區捐助14萬只口罩，幫助學區重啓防疫。僑界及工商界領袖現場出席表達支持。亞凱迪亞聯合學區表達歡迎與致謝。（記者楊青／攝影）

聖蓋博谷四家華人企業24日聯手向亞凱迪亞聯合學區，捐助14萬只口罩，幫助學區重啓防疫。亞凱迪亞學區表示，這一愛心行動，讓學區看到了華人的愛心和對社區的關心。

亞凱迪亞市議員鄭博仁當天上午和美中工商聯合總會會長張勇、華興保險總裁張國興、太平洋廣場總裁周秦等，將14萬只口罩送往亞凱迪亞學區倉庫，這批口罩全部由該四家華人企業出資捐助。邵聞、陳慧碧、蘇彥韜、徐曉峰、鹿强、周剛、黃靜、鄧洪、張奔、林少耿等僑界及工商界領袖出席支持。

鄭博仁表示，愛是我們的日常生活中最爲珍貴的語言，但愛從口頭落實到行動，更難能可貴，聖蓋博谷的華人企業家和華人團體出錢出力，每一個口罩都代表華人對社區的關愛。

亞凱迪亞學區教委會主席，和學區總監出席捐贈儀式。她們表示，學區的任務是將孩子們培養成爲有用之才，所以每一分錢都會花在教育上，學區確實沒有餘力購買更多的防疫物資，來自華人社區的捐助，解決重新開學防疫物資的燃眉之急。

美中工商聯合總會會長暨美國新世界國際有限公司董事長張勇表示，隨著疫苗的施打疫情初步得到控制，但防疫還是不能鬆懈。張國興表示，社區需要華人伸出援手，華人都會毫不猶豫慷慨付出。

聖蓋博谷四家華人企業24日聯手向亞凱迪亞聯合學區捐助14萬只口罩，幫助學區重啓防...
聖蓋博谷四家華人企業24日聯手向亞凱迪亞聯合學區捐助14萬只口罩，幫助學區重啓防疫。僑界及工商界領袖現場出席表達支持。亞凱迪亞聯合學區表達歡迎與致謝。（記者楊青／攝影）

學區 華人 亞凱迪亞

上一則

洛縣警局長：對種族歧視零容忍

下一則

「滾回你國家」亞裔退伍軍人、美甲業主接黑函

延伸閱讀

加州眾議員譴責反亞裔 感謝台商捐口罩當範例

加州眾議員譴責反亞裔 感謝台商捐口罩當範例
愛心行動！南加四華人企業捐贈亞凱迪亞學區14萬只口罩

愛心行動！南加四華人企業捐贈亞凱迪亞學區14萬只口罩
白思豪：3歲學前班免費項目 今秋擴大至全市

白思豪：3歲學前班免費項目 今秋擴大至全市
麻州九成小學4月5日重返校園 初中限期4.28

麻州九成小學4月5日重返校園 初中限期4.28

洛杉磯台美商會捐贈阿罕布拉學區5萬片口罩

洛杉磯台美商會捐贈阿罕布拉學區5萬片口罩

哈利波特口罩2分鐘完售 還有交響樂、茶花女口罩

哈利波特口罩2分鐘完售 還有交響樂、茶花女口罩

熱門新聞

20日在康普頓發生的槍擊案造成一名亞裔女子死亡。(縣警圖片)

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

2021-03-21 19:33
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

2021-03-20 18:55
在鳳凰城機場，美航班機的旅客為爭先下飛機打架。（視頻截圖）

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

2021-03-24 14:23
爾灣居民提供涉嫌攻擊亞裔老人的哈士奇犬主人背影。（網路照片）

爾灣亞裔70歲老人遛狗 突遭路人攻擊

2021-03-22 02:19
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
亞裔婦女在加油站被罵：向我鞠躬，否則滾回你原來的地方。（視頻截圖）

「向我鞠躬，滾回亞洲」南加再傳歧視 亞裔女無端遭罵

2021-03-23 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線