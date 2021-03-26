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嚇阻犯罪 聖蓋博市民自衛隊上場 員警教戰

記者王全秀子／聖蓋博市報導
聖蓋博社區居民自發成立社區安全自衛隊，得到民選官員和警員的支持。（記者王全秀子／攝影）
聖蓋博社區居民自發成立社區安全自衛隊，得到民選官員和警員的支持。（記者王全秀子／攝影）

亞裔不再做沉默的受罪羔羊，大家團結才有力量嚇阻不法之徒的犯罪行為」。華人聚居的聖蓋博市（San Gabriel）居民自發成立社區安全自衛隊，25日下午在聖市史密斯公園（Smith Park）邀請聖蓋博市警局警員為他們培訓，為維護社區治安，反對歧視亞裔暴力犯罪共同努力。

組織者之一、聖市華裔市長廖欽和表示，社區安全自衛隊上個月剛成立，起初只有30人，當天約有100人參加培訓，他感到欣慰。全美各地近日歧視亞裔暴力案件增加，亞裔必須團結一致，這是非常嚴重的歷史時刻。

聖蓋博成立社區自衛隊，保衛個人安全外，還能保衛社區和商家安全。由聖蓋博警員提供培訓，傳達正確信息才能達到防護目的。社區安全自衛隊成員不分性別、年齡、族裔，希望透過此舉能引起更多人關注社區安全。

社區安全自衛隊類似鄰里守望相助性質，自衛隊巡邏主要住宅社區和商家，譬如在聖市主要幹道如山谷大道（Valley Blvd）、聖蓋博大道（San Gabriel Blvd）、Las Tunas大道上，社區成員在平日去銀行，超市或餐館，開車路過商街時保持警惕，觀察周遭環境，可以留意身邊是否有突發事件。

廖欽和分享防範利器口哨和手機，當民眾受到侵犯時，隨身沒有任何武器處於弱勢，但借助口哨可以引起周圍民眾的注意力。他呼籲民眾「看到什麼就說什麼」（see something say something），發生緊急情況時，民眾可以透過手機撥打911報警求助，接線員可以馬上定位地點。假若情況不是那麼緊急，可撥打聖市警局電話：626-308-2828。不諳英文的華裔居民，也可以撥打其個人電話：626-429-6763。

當天聖市副市長丁言愉，市議員卜君毅，以及多位社團領袖都參加活動。蒙特利公園市前市長林達堅表示，最近看到很多畫面，視頻，亞裔長者被其他族裔毆打在地，暴力犯罪讓人心痛不已。

警員為社區安全自衛隊成員普及安全防衛的知識。（記者王全秀子／攝影）
警員為社區安全自衛隊成員普及安全防衛的知識。（記者王全秀子／攝影）

警員們現場分享，民眾前往超市等商圈時要特別留意周遭環境，不要自顧低頭玩手機。夜晚外出時將汽車停在有光線的明亮處，以及從超市購物完返回車上時，也要提前做好準備拿出車鑰匙，而不是到了汽車前還在皮包到處找車鑰匙，這樣能有效防止各類犯罪案件的發生機率。

社區成員強烈譴責歧視亞裔犯罪案件。（記者王全秀子／攝影）
社區成員強烈譴責歧視亞裔犯罪案件。（記者王全秀子／攝影）

亞裔 聖蓋博 手機

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