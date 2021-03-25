洛城新語／我們正經歷「亂世」

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形容現在是「亂世」，可能很多人同意。看看疫情引發世紀災難尚未平息，亞特蘭大、科羅拉多州相繼又出現濫殺，共死了18人，前者疑與族裔因素有關。而全美歧視或侮辱亞華裔歪風瀰漫，亞裔 受辱事件增多。更宏觀看，美中較勁敵視，「中國 人不吃這一套」成了金句，美國 華人夾在中間，感慨萬千。

歧視華人和亞裔在西方已有數百年歷史，遺毒深藏在一些人基因中，比新冠病毒還難打敗，海外移民受害尤重。但寄望母國強大庇蔭華人，別作夢了，殘酷現實是楊潔篪怒嗆美國後，大陸舉國歡騰，但美國增加多少侮辱黃面孔的人，就不得而知了。

看看洛杉磯、舊金山、紐約等地最近亞裔頻遭辱罵、歧視，甚至暴力攻擊，就知「歧視病毒」在新冠疫情、美中交鋒中流竄，北京的外交語言蠻橫讓絕多數國人很爽，海外同胞可能須付額外代價。

再回頭看美國。邊境亂象兩黨互相指責，拜登總統登空軍一號專機，公開連摔三跤，被川普嘲笑老邁，大腦退化做不滿四年，無同情年長者之心，已近缺德地步，川粉卻跟著唱和。

有沒有國家也看衰拜登，認為他老弱可欺，連帶看衰美國前途，要看中共外宣就知答案。拜登和幕僚低估中國，這回在阿拉斯加被反嗆，確實是大意失分。

反觀中國贏了嗎？當局對內發洩民族主義情緒，卻激起美歐反感。歐盟一齊制裁中國、多國召北京駐當地大使抗議；美國兩黨同仇敵愾，布林肯直指中共在新疆是「種族滅絕」，眾院議長波洛西更譴責中共犯了反人類罪。中方逞口頭之快，實質上可能輸更多。

亞裔在美國處境艱苦，過一陣子如有人穿「我不是中國人」T恤杉，想和中國劃清界線，都不讓人意外。因為亞裔可能被誤認是中國人，受到不肖人士騷擾，亞裔反歧視亟待團結，但為什麼那麼困難，道理你懂的。

美中交鋒愈來愈激烈，華裔站哪一邊？一邊是民族血緣的根，一邊是移民重生立足之地，子女在這裡生長、受教育和發展，不選邊站是上策。但狂潮吹襲下，多少人能不偏不倚？

近期很多華人跟著詆毀痛罵美國，無論針對川普或質疑美國普世價值觀，責備美國在全世界發動戰爭，假借國際正義遂行霸權利益，真巧就呼應了北京外交部發言人華春瑩說的，「美英加三國和歐洲人口也就占世界11%」，怎就代表世界和普世價值觀？

用人口的「量」來計算世界價值觀，倒也是中國的偉大新「發明」。為專制辯護的華人，如果有朝一日也受了中共政權的害，或許更能感受美國推崇自由、民主和人權有多重要。

我們移民美國不正包含追求這些目標嗎？同樣，移民在美國求生，搶劫、濫殺和歧視頻繁發生，彷彿天災人禍不斷的亂世。