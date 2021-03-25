亞市盜竊頻傳 警部署GPS包裹誘餌

亞凱迪亞市近日盜竊案件頻發，往往一日發生多起盜竊案件，包括入室盜竊、郵箱盜竊、汽車盜竊還有包裹盜竊。(本報檔案照)

亞凱迪亞 市近日盜竊案件頻發，往往一日發生多起盜竊案件，包括入室盜竊、郵箱盜竊、汽車 盜竊還有包裹盜竊。為了打擊包裹盜竊，亞市警局在城市部署了多個裝有GPS的包裹誘餌。

8日凌晨3時56分，在南第六大道1400號街區一處民宅安置的GPS跟踪設備，被人移動，警察 跟隨GPS追踪並逮捕三名犯罪嫌疑人，其車裡還發現了被盜的郵件、毒品用具和一把仿真手槍。負責開車的是來自Hesperia的23歲女性，她有輕罪案底。另外兩嫌是來自爾灣（Irvine）的35歲男性、一名來自蘋果谷（Apple Valley）46歲男性。

在當天還發生兩起盜竊案件，在上午8時41分，在Las Tunas街100號街區一處民宅發生汽車盜竊，監控錄像顯示，一名男性嫌犯偷走了受害者2020年的現代汽車，調查正在進行中。在下午5時56分，位於東 Live Oak道298號的Albertsons超市發生盜竊案件，兩名嫌犯大約偷走了價值176元的雜貨，一名員工試圖阻止他們，他們將員工推倒後，駕駛一輛灰色本田汽車離開。嫌犯是一名50多歲的西裔男性和一名60多歲的西裔女性。

在10日也發生兩起盜竊案件，先是上午7時14分，對西Huntington大道900號街區的一處民宅發生自行車盜竊，受害人目睹了嫌犯進入他的天井，偷走他自行車的場景，嫌犯是17歲至22歲的男性，身材瘦削，可能是西裔或非裔，穿著粉紅色和綠色連帽防雨外套。在當天的上午10時54分，位於東Live Oak 街48號的Hollywood Noodle發生盜竊，調查顯示不明嫌犯打碎廚房窗戶，洗劫了餐廳，偷走了桌子和登記冊。

在12日晚上7時41分，位於西Las Flores路100街區的一處住所發生入室盜竊，受害人表示，有人砸碎了後玻璃進入室內，在多個房間尋找財物，最後從前門逃離。損失目前未知。在晚上11時39分，南Santa Anita街1800街區的一處民宅發生郵箱盜竊，監控錄像顯示嫌犯駕駛一輛深色轎車，從受害者郵箱中偷走郵件。