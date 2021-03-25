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洛市回聲公園關閉清理遊民 數百人抗爭 無家可歸者重新安置

【洛杉磯訊】
洛杉磯市府計畫讓大批遊民離開聚居的回聲公園（Echo Park），上百名群眾24日上街遊行抗議。(CBS)
洛杉磯市府計畫讓大批遊民離開聚居的回聲公園（Echo Park），上百名群眾24日上街遊行抗議。(CBS)

正在疫情威脅減低之際，洛杉磯市府計畫讓大批遊民離開聚居的回聲公園（Echo Park），上百名群眾24日上街遊行抗議。據CNS報導，該公園24日證實，從25日起關閉。

洛市回聲公園將關閉整修的計畫，24日激起民權人士和當地遊民抗議。該公園目前有大量遊民住在裡面，引起附近居民不滿，一再向代表該區的市議員辦公室抗議，公園整修需要徹底關閉公園，住在裡面的遊民可能於本周被遣散。

洛市議員Mitch O’Farrell的聯絡主任Tony Arranaga表示，公園將關閉進行耗資約50萬元的整修。他不清楚公園關閉的具體時間，但洛杉磯時報曾報導，公園在25日就會被清理，屆時將在周圍加建圍欄進行整修。

市議員O’Farrell23日告訴媒體，市府將遵循聯邦疾病防治中心(CDC)的指示進行公園整修，也將會為公園內的遊民找尋安身之處。他沒有具體說明會為遊民找什麼樣的住所，但說此前已經安置了公園內的100名遊民。他的辦公室透露，或將通過「門鑰匙計畫」安置遊民，也就是將遊民安置到參加該計畫的旅館。

公園整修計畫目前激怒了民權人士和遊民，他們表示CDC的建議是在疫情期間不要清除遊民帳篷，因有傳播感染病的風險。

洛市回聲公園內的遊民社區十分豐富，包括遊民建立的蔬菜園，還有淋浴和廚房設施。這被民權人士譽為「自立的多元社區。」

洛杉磯市的回聲公園有大量遊民居住。（ABC7）
洛杉磯市的回聲公園有大量遊民居住。（ABC7）

疫情 洛杉磯 聯邦疾病防治中心

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