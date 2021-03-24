支持或反對罷免紐森 華人旗幟鮮明

陳介飛反對罷免紐森。（檔案照片）

2020年6月10日開始啓動的罷免加州 州長紐森 （Gavin Newsom）運動，到3月16日共獲得超過200萬支持簽名，遠超過在3月17日之前必須獲得149萬5709個簽名的成案門檻；與此同時，紐森也宣布成立「停止共和黨人罷免行動」委員會，試圖在「節省開支」和質疑簽名的合法性方面有所突破，全方位反攻。支持與反對陣營繼續拉鋸。

此次支持與反對罷免州長，加州華人各有立場且旗幟鮮明，罷免支持者批評紐森的左傾政策及後果，包括新冠病毒大流行、增稅、無家可歸比率高、庇護城市政策、叫停死刑、配給用水、限制父母權利、帶頭違反居家令聚會等；反對意見則認爲，罷免紐森代表政治極端主義者對加州發起猛烈攻擊，同時加州罷免活動將使納稅人損失8100萬美元，應該制止。

核桃市議員秦振國認爲，這次罷免值得注意的是，支持罷免的民眾不全是共和黨人，很多中間派和左派也都支持罷免紐森，大家似乎更關注的是他做了什麽，而不是他是什麽黨。他一般不贊成對民選官員進行罷免，因爲他們是選民選出來的，「但我支持民眾對紐森提出罷免，而且簽了名」。

秦振國認爲，紐森三年來的政策讓加州經濟倒退，百姓生活無端增加很多困難和麻煩，而他作爲一州之長，面對疫情 不但沒有帶好頭，反而做出很壞的榜樣。

「對於民眾來說，最重要的就是家庭安全、民生穩定、孩子教育，而不是政治問題」，秦振國說，遺憾的是一些民選官員上位之後搞政治成了首要任務，他們根本不關心民生疾苦，這次疫情讓大家看到哪些些官員根本無視人民疾苦，知規犯規者比比皆是，就是因爲他們自恃持有特權。

台灣同鄉聯誼會總召集人暨專欄作家吳程遠表示，罷免提案超過200萬人連署，顯示民眾對紐森執政的不滿已達沸點，也是對民主黨長期走極左路線的情緒投射。疫情對全美經濟造成嚴重衝擊，但在社會資源拮据的情況下，凸顯出紐森在加州財政及資源分配上罔顧公平與比例原則的問題，在社會秩序上民主黨採取對罪犯「重案輕放」，推動偏激的性教育，以平權之名推動族裔「齊頭式」的入學法案，都讓加州民意掀起罷免州長及反對民主黨的聲浪。

吳程遠認為這次的罷免案，顯示民意的反撲，而許多人參與連署旨在減緩加州邁向均貧社會，與政黨和族裔並非相關。

聖安東尼山社區學院校董會主席陳介飛則表示，他不支持罷免紐森。

「他已做了三年，明年就要重新選舉」，陳介飛表示，罷免紐森特別選舉耗資不少，而且現在很多人認爲紐森造成了加州疫情經濟倒退，但這種百年不遇的疫情，相信沒有一個州長可以讓人百分百滿意，「所以我不贊成罷免」。

陳介飛表示，他雖然不贊成紐森做的一些事情，比如在疫情緊張時去納帕酒莊高級餐館消費，但總體上加州正在向好的方向發展，「我支持他」。他認爲，紐森和當年民主黨州長戴維斯不同，當年罷免戴維斯的呼聲很高，但目前支持罷免紐森的簽名很可能達到要求的數量，但他不覺得最後能成功罷免。

「加州終究是民主黨的主場，即便連署過了門檻，也未必代表州長罷免案能順利過關」，但吳程遠認為這場罷免所集結的民意，對於把倒行逆施視為理所當然的政客，相信仍產生相當程度的警示效果。