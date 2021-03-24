弒母砍死舅舅 母親友人視訊目睹過程 逆子落網

艾塔迪納（Altadena）周一下午發生一起疑似家庭命案，一男一女兩兄妹疑似在家中被女子的兒子砍殺致死。（NBC 4）

洛杉磯縣艾塔迪納（Altadena）22日（周一）發生疑似家庭糾紛命案，一男一女在家中被砍殺致死，兇嫌是女死者兒子。凶案發生時女受害人正在雲端 會議中，視頻以及一些後續線索使警方很快鎖定兇嫌。目前32歲男子羅伯特·科頓（Robert Cotton）被捕，面臨兩項謀殺控罪，保釋金200萬元，該案訂周四在巴沙迪那法院過堂。

洛縣 警局22日下午2時45分左右接到911電話，報案人說艾塔迪納正在發生綁架案，需要警方馬上前往救援。當警員趕到該市北馬倫戈大道（Marengo Avenue）3100號街區一棟民房時，發現車道上躺著一名男子，已經死亡；警方稍後在屋子內發現一名女子屍體。

據悉，男死者是69歲的Kenneth Wayne Preston，女死者是67歲的Carol Anne Brown，兩人是兄妹。嫌犯羅伯特·科頓是女死者的兒子。警局表示，死亡男子身上有多處刺傷，慘不忍睹。

洛縣察局凶案組表示，當男性受害人受到兇手襲擊時，女受害者正在與同事進行雲端會議，會議上的同事目睹男女受害人受到攻擊的情形，馬上打 911，但當時大家以爲只是一起綁架案，沒想到兩人雙雙被砍死。

警方在稍後的調查中發現女苦主的汽車 失蹤，警方聯絡到開走車子的男子時，他表示住在發生命案的屋子，之後警方發現他就是嫌犯，將他拘捕。嫌犯作案動機不明。