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人力成本增加 專家：南加水費繼續看漲

記者楊青／洛杉磯報導
難得的幾天降雨，奇諾岡加州公園綠意盎然，不過南加州持續乾旱依然令人擔憂。（張先生提供）
難得的幾天降雨，奇諾岡加州公園綠意盎然，不過南加州持續乾旱依然令人擔憂。（張先生提供）

加州持續乾旱，區域性缺水造成地下水儲量銳減，嚴重依賴地下水的城市將受影響，加上物價和最低工資上漲壓力，各地水價可能會繼續看漲。

聖蓋博谷東區盆地水權仲裁官伍立倫表示，南加州水價50%左右是人力成本，隨著最低工資和物價及生活指數上升，水價看漲似乎是大勢所趨。

伍立倫說，從去年3月開始，南加州就很少下雨，整個夏天至10月，很多地區幾乎滴雨未下。與此同時，不少城市居民發現，雖然盡量減少戶外澆灌用水，總體用水量與平常年分相比不增反減，但水費卻較大幅成長。

伍立倫表示，南加州的降雨對自給自足微不足道，但對一些嚴重依賴地下水的城市卻非常重要。比如華人聚居的羅斯密、聖蓋博和阿罕布拉等城市，將近50%的用水是通過抽取地下水獲得，地下水主要依靠區域性的降雨和降雪，這也是水費通常比東區城市低的原因；但如果降雨減少，地下水不足，勢必要臨時增加北加州或科羅拉多的進口水，價格會受影響。

專家計算，通常每次半吋左右的中等量降雨，可節省全年用水的1%，相當於一周可以不用澆灌戶外植物。如果全年每周下雨一次，將可以節省高達50%的人群用水。

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