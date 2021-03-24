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水源拉警報 美西今夏難逃乾旱

記者楊青／洛杉磯報導
今年北加州的雨雪低於平均值，使北水南調受到挑戰。（美國乾旱監測中心）
今年北加州的雨雪低於平均值，使北水南調受到挑戰。（美國乾旱監測中心）

近日連續多日的冬季風雨，讓南加州民眾欣喜若狂，不過多種跡象顯示，到目前為止，無論南區域性降雨降雪，與北加州、科羅拉多河上游儲水量可調配的資源，南加州今年夏天都可能面臨乾旱。

南加州長期依賴北加州山區「北水南調」，以及科羅拉多州「東水西調」，但北加州和科羅拉多河，目前儲水量都處於近年低位。其中主要供應胡佛水壩和南加州相當部分地區用水的鮑爾湖（Lake Powell）水庫，3月20日儲水水位為3569.35呎，比滿水水位低130.65呎，蓄水量只相當於鮑威爾湖滿水期的37.23% 。最新的水位也是鮑威爾湖自2019年以來同期的最低水位。目前的水位比2020年同日低了37.81呎。

另方面，北加州主要的水庫Lake Oroville，目前儲水量為平均值的55%。加州最大的蓄水湖Lake Shasta，儲水量為平均水平的68%。統計數字顯示，整個加州連續五個月的降雨和降雪，均低於正常年份。

美國乾旱監測站2月底最新報告顯示，加州近30%的地區目前極度乾旱（extreme drought），相當於五級乾旱中的第四級，另外85%的地區普通乾旱（moderate drought）。

聖蓋博谷東區水權仲裁官（Puente Basin Watermaster）伍立倫表示，去年10月到目前為止，南加州的降雨次數屈指可數，而且幾乎未下豪雨，與2018／19年度春季豐沛降雨相去甚遠。南加州雨季通常為前一年的10月到次年4月，但到目前為止，本年度的降水進帳只有三至四吋，只相當於正常年分20至22寸的五分之一。伍立倫表示，除非3月中旬至4月雨季結束之前連續豪雨，加州乾旱才有轉機，但目前看來希望渺茫。

伍立倫表示，南加許多地區用水自給只在10-15%左右，大部分都是靠北加州的北水南調以及科羅拉多河的支援。北加和科羅拉水庫存量下降，南加少雨；如果南加州今夏出現氣溫持續高位，用水增大，很可能出現供應吃緊情況。

美國乾旱監測中心數據顯示，美國西南地區，尤其是科羅拉多河上游水源地陷入極度乾旱，...
美國乾旱監測中心數據顯示，美國西南地區，尤其是科羅拉多河上游水源地陷入極度乾旱，使供應加州的水源拉警報 。（美國乾旱監測中心）

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