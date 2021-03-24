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亞裔一盤散沙 對抗仇恨爭取立法 整合難

本報記者／洛杉磯報導
聖蓋博谷華人為死去的亞裔在聖蓋博舉辦燭光晚會。（讀者提供）
聖蓋博谷華人為死去的亞裔在聖蓋博舉辦燭光晚會。（讀者提供）

亞特蘭大按摩院慘案將全美亞裔仇恨犯罪的浪潮拉向高點，各地亞裔紛紛為死難者舉辦燭光悼念活動，且組織走上街頭示威遊行。一時間亞裔不再做「啞裔」，然而究竟亞裔是能抓住這股風潮將亞裔權利立法？抑或者繼續一盤散沙不了了之？

對於這次一連串的反對針對亞裔的仇恨犯罪事件，有網友認為亞裔缺乏像「黑人的命也是命」（BLM）這樣鮮明的口號和組織，對於亞裔的難組織性，有數年政治運動經驗的華人郭小姐表示，從亞裔角度來看，亞裔本身覆蓋大概有40多個國家，很難整合。每次做活動，很難在一天內通知到這麼多國家的人參與。

不說亞裔，僅僅是華人就有來自台灣、東南亞、香港和中國大陸，各自的政治訴求都不同，而華人又分民主黨或共和黨，很難整合，至少她目前還沒有看到這樣的組織。

有人詬病華人缺乏政治訴求，是因為小時被父母要求聽話，乖懂事不要惹事生非，剩下就是好好學習。長大後則都忙著炒股、炒房和當地主。哪管其他，總覺得自己是幸運的5%，仇恨輪不到自己，只要自己夠努力，一切人間悲劇輪不到。遇到這種仇恨犯罪，指責受害者的比指責施暴者的還多。

對此，有網友認為，首先是發出亞裔的聲音，其次是政治立法遊說，增強政治上的影響力。亞裔應該有組織，如再不組織起來，只會每況愈下，不能每次都是臨時抱佛腳，很難形成鮮明有力的組織和規模，更難做到立法的層面。希望能藉此機會成立一個穩定有說服力的政治組織。

華人譴責仇恨犯罪。（讀者提供）
華人譴責仇恨犯罪。（讀者提供）

郭小姐表示，其實這次為死去的亞裔在聖蓋博谷各地做燭光晚會，就有很多反對聲音，大家抱持各自成見根深蒂固，互相批判，比較難以整合。但這次燭光活動應該鼓勵，因為華人終於站出來了，能在一天之內全美遍地開花搞活動，表示出華人大家的熱情和良知，這是第一步。然後再去說什麼樣的政治立場和訴求。要改寫歷史，一定要出來做事情，如在亞裔可以崛起的時候放棄了行動，就連被人利用的價值都喪失了。

一些華人患得患失的心態很不健康，時不我待，既然風吹到了亞裔頭上就別禁錮自己，要跳出思維慣性，不要讓黨派立場成為牽絆，要表達自己的真實想法。

她說，根據以往的經驗，華人普遍缺乏政治敏感度，順風車要趕緊搭上，希望活動主辦方收集亞裔民間訴求，將其進入立法進程，才不枉死去的人和舉辦的活動。

亞裔民間訴求如能進入立法進程，才不枉死去的人和舉辦的活動。（讀者提供）
亞裔民間訴求如能進入立法進程，才不枉死去的人和舉辦的活動。（讀者提供）

亞裔 華人 仇恨犯罪

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