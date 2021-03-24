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仇恨攻擊頻傳 聖蓋博谷24警局承諾護亞裔

記者王全秀子／洛杉磯報導
聖蓋博谷警局局長協會聯合聲明，譴責社區內的任何仇恨和偏執，致力維護居民們的公共安全。（取自聖蓋博警局臉書）
聖蓋博谷警局局長協會聯合聲明，譴責社區內的任何仇恨和偏執，致力維護居民們的公共安全。（取自聖蓋博警局臉書）

由於全美各地近日歧視亞裔和對亞裔的仇恨犯罪愈加猖獗，聖蓋博警察局長協會（San Gabriel Valley Police Chiefs' Association）23日發起聯合聲明，將團結一致，譴責社區內的任何仇恨和偏執，致力維護居民們的公共安全。

聖蓋博谷包含多個華人聚居城市，聖蓋博谷警察局長協會24位局長聲明，他們認識到在這個多元社區中保護人的尊嚴和促進團結的重要性，他們將團結一致，譴責社區中的任何仇恨和偏執，尋找減輕居民，訪客，和企業之間直接或間接的破壞地區性的影響。針對最近的報導，他們將致力於保護亞裔美國人和太平洋島民（AAPI），抵制錯誤信息，培養同情心，並追究那些造成社區內恐懼感和在社區內中傷他人的行為。

同時他們也會督促民眾團結一致，如果有類似事件，請立即通知當地警局。局長們強調，他們承諾致力實現這一目標，並讓民眾了解針對亞太裔社區的攻擊是對聖蓋博谷社區所有人的攻擊，目前每個警局都有專人合作維護公共安全。

該協會的警局局長來自：阿罕布拉（Alhambra）、亞凱迪亞（Arcadia）、蒙特利公園（Monterey Park）、聖蓋博（San Gabriel）、聖瑪利諾（San Marino）、蒙羅維亞（Monrovia）、艾爾蒙地（El Monte）、鮑爾溫公園（Baldwin Park）等多個城市。

聖蓋博 亞裔 警察

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