網路真真假假 切勿當網痴

網路發達，現代人幾乎一日不可無網路；充分享受網路無遠弗屆，內容無所不包的優勢，卻也被網路層層套住，難以脫身。

網路具有迅捷即時傳遞訊息的功能，但也成了有心人士的有力宣傳工具，甚至成了犯罪樂園；上網者如果不知理性分辨，照單全收，有朝一日極可能成了受害者。

在網路上不論是臉書、推特、Line、Instagram 、Youtube等等社群媒體 ，只要能觸及廣大受眾，日積月累，就會產生一批死忠的信徒。如主事者是正人君子，就會引導閲聽者善良正直；如遇到心術不正，或另有所圖，則產生反效果，反而造就一批偏激暴戾的狂熱分子，對社會造成嚴重傷害，利與弊只在一念之間。

善於利用網路操作，並非壞事，如從事公益活動，累積正能量，對社會都有正面貢獻。反之有太多心懷不軌之徒，以網路圖謀虛名私利，甚至詐財騙色，上網者就不得不防範。尤其是涉世不深、思慮不周者更得小心。

近日在日本有位年輕重機正妺，長髪飄飄，氣質出眾，在摩托車前青春亮麗的照片在網路瘋傳，一時之間紅遍摩托車騎士圈，仰慕者一遍一遍渴求與這倩麗美女並駕賽車，在拗不過車迷懇求下，答案揭曉，一位50歲長髪大叔露面，聲稱他本人就是這位重機正妹，長髪依舊、輪廓類似，只是相貌經過用心「修圖」美化，成了車迷們的「夢中情人」。

這位大叔大方秀出如何在電腦上對換面孔，修圖創造美女，自稱很能享受這份「萬人迷」在網路走紅的機會，但是卻粉碎一大票重機車友迷戀的痴情。

大叔修圖成美女，一日網紅騙盡天下，車友只能怪自己太相信網路世界「眼見為憑」，完全忽略了軟體修圖造假的可能性，只能說上一次當，學一次乖。

利用網路「天涯即咫尺」的特殊功能，「網戀」騙感情詐財的事件，也一再發生。有心之徒深深洞悉人性弱點，在網路上拋餌，誘使失婚或單身男女，透過聊天模式，長期付出關懷，逐步建立信任，最後構築婚嫁彼此照顧的美夢，一切看似不分你我，情到深處，隨即提出投資 創造財富的機會，也為兩人未來能共享幸福奠立基礎，逐步誘使未來對象放鬆戒心，或許初次小額投資成功，有借有還，建立信任基礎後，增加投資額，逐步淘空上鈎者的荷包，最後這位網戀情人就此平空消失。

網路時代充滿各種稀奇古怪的可能，它造就了一批批炙手可熱的網紅，也成就了一堆不學無術自私自利的政客，更滋養了一群無惡不作的騙徒，在網路上搜尋獵物；在充分享受網路帶給生活的便利，以及豐富資訊之餘，實在需要培養判斷真偽的能力，研判網友或博主的動機，絕對不能全盤接收，無異議信服，否則成了邪教信徒，或是網戀的受害人，吃虧的永遠是單純不辨網路世界真假的網痴！