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東聖蓋博谷華裔會韓珍妮 提治安6訴求

記者王若然／洛杉磯報導
韓珍妮與「東聖蓋博谷居民治安組織」代表合影。（Alice提供）
韓珍妮與「東聖蓋博谷居民治安組織」代表合影。（Alice提供）

由華人組成的「東聖蓋博谷居民治安組織」（East San Gabriel Citizens Against Crime）僅成立三周，就與負責東區的洛杉磯縣縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）會面，說明華裔社區對聖谷東區如羅蘭岡治安的訴求。

「東聖蓋博谷居民治安組織」十幾位理事、義工20日上午在哈岡（Hacienda Heights)的Willian Steinmetz社區中心和縣委員韓珍妮會面。「東聖蓋博谷居民治安組織」發起人之一Chuck Sun，在與韓珍妮的談話中提出提升東區治安的六大訴求。他說，希望能夠在搶案、盜竊案頻發的羅蘭岡Colima 大街介於Azusa和Nogales路段安裝高清攝像頭，以便捕捉罪犯的車牌號。此外，在流量極大的高速路出口的Azusa，Fullerton和Nogales路出口處也安裝攝像頭，因為這是很多罪犯開車的必經之路。

Chuck Sun還提出洛縣警局要針對降低城市搶劫、盜竊案制定詳細有效的計畫，包括成立特別小組、便衣執勤、釣魚執法等方式，在犯罪高峰地帶抓捕罪犯，增加巡邏警力等。他說，亞裔社區也很願意配合警方提升社區治安。

韓珍妮對「東聖蓋博谷居民治安組織」的訴求表示會全力支援，打擊社區的不法行為。她說，這六大訴求都是最根本的，政府會做的比這些還多。

Sun說，在華裔社區，民眾充滿恐懼。他說，沒有安全顧慮的生活是每個公民最基本的權利，而現在，華裔社區民眾出門都帶著恐懼。

當天還有曾經的華裔搶案受害者現場講述自己的經歷，韓珍妮撫慰了受害者。

華人聚集的羅蘭岡幾周前接連發生針對亞裔女性的搶劫案，「東聖蓋博谷居民治安組織」應運而生。該組織主要是東區華裔民眾自發組織起來，目前約有300人參與。

韓珍妮（右）與Chuck Sun。（Alice提供）
韓珍妮（右）與Chuck Sun。（Alice提供）

聖蓋博 華裔 羅蘭岡

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