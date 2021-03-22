河濱市華人團體示威：停止仇恨亞裔犯罪

河濱市民眾自發舉行反仇恨亞裔犯罪集會。（周克蕙提供）

河濱市20日（周六）傍晚，在市中心華人 先民紀念亭前，當地華人團體自發舉辦「停止仇恨亞裔 犯罪，悼念亞特蘭大族裔仇恨槍殺案身亡者」集會活動，由美國南加州華人委員會、美國內陸華美協會聯合主辦。集會參與者有當地華人民眾，還有其他亞裔及不同族裔居民。

參與者手舉標語牌，內容包括「Stop Asian Hate！」、「No to Racism!」、「Asian Lives Matter！」以及「We are all Americans」等，在市中心遊行並高呼口號。同時還舉行燭光悼念亞特蘭大槍擊案死難者。參與者包括華裔、菲律賓裔、越南裔、泰國裔，還有部分西裔、白人及非裔人士，總數近百人。

活動召集人之一、美國華人全國委員會常務副主席魯健業表示，活動得到河濱市警方支持，也有市議會議員及參選人參加活動。遊行隊伍經過地方，有駕駛鳴笛、路邊居民鼓掌表示力挺。這次活動是自發組織，與周末全美其他城市類似活動一樣。也有參與者從洛縣艾爾蒙地市趕來參加。

活動召集人之一、內陸華美協會創會會長周克蕙表示，全美從2020年3月新冠肺炎疫情開始後，至目前為止發生反亞裔仇恨犯罪 3800多件，有愈演愈烈之勢，原因與亞裔喜歡息事寧人不願反抗有關，亞裔家庭喜歡安靜專注教育、工作和愛家庭，相反卻助長歧視亞裔仇恨犯罪。這次我們不但要反擊病毒，還要反擊種族仇恨。

她說，種族仇恨犯罪比病毒更恐怖。看到如此多仇恨犯罪事件，我們心碎、難過、恐懼、氣憤。我們不能再熟視無睹、對亞裔騷擾侵犯犯罪不能再沉默，只有反抗才會獲得關注和尊重。她表示，當晚燭光悼念活動，不僅針對亞特蘭大族裔仇恨槍殺案亡者，還包括一系列仇恨亞裔犯罪受害者。

內陸華美協會會長梁楓表示，作為發起社團之一，感謝每一位參加活動人士，讓我們團結一致，抵制仇視亞裔、共同反抗仇恨亞裔犯罪，為了我們自己、為了我們下一代。