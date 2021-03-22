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南加主題公園重啟 魔術山4月3日搶第一

記者張宏／綜合報導
迪士尼樂園和冒險樂園在4月30日開放。（迪士尼臉書）
迪士尼樂園和冒險樂園在4月30日開放。（迪士尼臉書）

隨著南加地區新冠疫情趨緩，進入紅色等級，關閉一年有餘的南加各大主題樂園，紛紛傳出部分開放或全部開放的消息，六旗魔術山樂園（Six Flags Magic Mountain）將是南加最早開放的主題公園，已訂4月3日向公眾開放。

迪士尼樂園和毗鄰的冒險樂園在4月30日開放，樂慈百利坊（Knott's Berry Farm）預計5月開放。也有主題樂園比較謹慎，如環球影城（Universal Studio）目前只是部分開放，樂高樂園（Legoland）還未確定開放日期等。

迪士尼樂園宣布，因為新冠疫情關閉了一年的迪士尼樂園和迪士尼加州冒險樂園，將在4月30日重新開放，但會有15%的客容量限制。 迪士尼官方在聲明說：這次開放只針對加州居民，且會限制人數。重新開放的內容將不包括室內遊樂設施，所有年齡在三歲及以上的訪客都需要預訂。

吸引大型團體聚會的活動（例如遊行）將不會立即恢復。樂園暫時將無法提供室內用餐。迪士尼安那罕度假酒店計畫分階段重新開放，迪士尼Disney's Grand Californian Hotel & Spa於4月29日重新開放，但限制人數；迪士尼Disney's Grand Californian Hotel & Spa將於5月2日重新開放。

環球影城目前還未公布開放時間，只確定在4月11日推出Taste of Universal美食活動，成人票價44元，兒童票價25元，每個人都可獲得五種食物。

六旗魔術山樂園宣布，將在4月1日和2日以有限容量歡迎會員和有通行卡的遊客進入，4月3日起將向公眾開放。在其樂園聲明中說，樂園將使用一個新的預訂系統，及廣泛的安全措施，其中包括一些新的先進技術系統，以保護客人和僱員。

普安那公園市的樂慈百利坊表示，它將在5月的某個時候開放。樂高樂園目前還未公布開放的時間。聖地牙哥的海洋世界及動物園目前也是限制性的開放，建議民眾在出發前登錄主題樂園官網了解具體細則和更新。

華人李先生一家人表示，已按耐不住要去迪士尼樂園了！他說，孩子已念叨一年，很快終於能帶他們去了。不過迪士尼樂園是限制區域的開放方式，但票價卻沒有降低，讓他有些不滿；因為明明是打了折扣的服務，卻還要收原價。

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