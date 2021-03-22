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第6屆亞洲國際電影節 華裔演員馬泰獲雪豹電影成就獎

記者王若然／洛杉磯報導
第六屆亞洲國際電影節「雪豹電影成就獎」頒給華裔演員馬泰（Tzi Ma）。（Eileen提供）
第六屆亞洲國際電影節「雪豹電影成就獎」頒給華裔演員馬泰（Tzi Ma）。（Eileen提供）

第六屆亞洲國際電影節（The 6th Annual Asian World Film Festival）線上電影展以及頒獎典禮日前圓滿落幕，本屆電影節共評選出多部獲獎影片及多項個人獎。其中華語電影「少年的你」獲得多個獎項。

「雪豹終身成就獎」獲得者為越南裔演員阮氏征（Kieu Chinh）。（Eilee...
「雪豹終身成就獎」獲得者為越南裔演員阮氏征（Kieu Chinh）。（Eileen提供）

電影節「雪豹電影成就獎」頒給華裔演員馬泰（Tzi Ma），他從業40年，出演過「尖峰時刻」、「花木蘭」等多部好萊塢電影。「雪豹終身成就獎」獲得者為越南裔演員阮氏征（Kieu Chinh）。「雪豹新星獎」頒給了印度男演員阿達什．古拉夫（Adarsh Gourav），以肯定其在電影「My Name is Khan」中精湛的演技。「紅十字會夢想成真獎」獲獎人為克里斯蒂娜．李．斯托姆（Christina Lee Storm ）。

「雪豹新星獎」頒給了印度男演員阿達什·古拉夫（Adarsh Gourav）。（E...
「雪豹新星獎」頒給了印度男演員阿達什·古拉夫（Adarsh Gourav）。（Eileen提供）

本屆電影節有來自20個亞洲國家的40部電影參展，包括多部入選奧斯卡和金球獎的電影。獲獎影片包括：「雪豹最佳男演員獎」，由「馬戲人生」男主阿里夫．哈桑（Arif Hassan）獲得；「雪豹最佳女演員獎」，由「少年的你」女主周冬雨獲得；「雪豹特別評審團獎」由影片「少年的你」獲得；「雪豹最佳影片」由「馬戲人生」（Circus of Life）獲得。

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