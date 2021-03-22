後疫情時代 加州變遷先探

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新冠疫情 2020年3月在加州 全面爆發，加州政府下令居家避疫令。一年後，加州已有354萬餘人確診，5.6萬餘人死亡，徹底改變了加州經濟模式、社會互動關係。雖然現在已有大約20%加州居民施打疫苗，全面復甦的曙光在望，但有很多過去加州社會、經濟形態已經「回不去了」，或朝另外方向發展。以下是值得關注的幾項變化趨勢。

第一，新冠疫情使很多人失業、付不出房租，但諷刺的是，加州房價並未受到不景氣影響，反而持續上漲，利率一度降到空前低，房源卻很短缺，買家砸下現金也搶不到房。與此同時，名流顯貴的豪宅卻不斷上市，毫無困難的以天價易手。

可以預期在後疫情時代，先前漲上去的房價也跌不回來，結果是愈來愈多的中產階級買不起房子，在貧窮線掙扎的人們也越來越租不起房子，進而促使這兩類人更往加州郊區遷移，或移往房價物價較低的外州。各級政府加速興建平價住宅、安置遊民的迷你屋，雖然可以減緩這種趨勢，但可能效果有限。

第二，具有專業技能的知識分子，與政商影視名流，在加州依然很看好。但低技能、低學歷族群的生活將更加艱困。只靠在餐館當服務生、在公司擔任清潔工，很難實現過去的「加州夢」。儘管受到民主黨政府不斷調高最低工資的保障，但薪資漲了，物價和房租也在漲。2020年加州政府居然稅收大增數百億元，主要來自富人買賣股票和投資繳的稅。這預告了加州貧富不均，未來將繼續惡化。

第三，受疫情打擊的旅遊、旅館、航空、主題樂園，以及相關服務業等，原本是加州經濟的重要動力之一，但在後疫情時代已經回不去了，或需要數年時間才能恢復元氣，沒有能熬過疫情打擊的這些行業員工和東主，已然退場或轉行。

與此同時，在居家避疫期間出現出大批「在家上班」的白領族，疫情解除後，已習慣不受辦公室拘束和通勤之苦，不一定願意重回過去上班族的工作時程。但在疫情一來一往之間，反而創造出新商機，例如物流快遞、 網路通訊、居家辦公設備、園藝與烹調用品等。

第四，亞裔和華裔社區在後疫情時代，應更關注亞洲留學生與新移民 的人數變化，他們是社區持續發展的生命活水。這牽涉教育機構、房地產需求與新移民相關服務業的興衰、亞裔人口是否能持續增長。留學後在美工作和定居的留學生，或有專門技術的新移民，是未來亞裔社區的中堅，很多目前事業有成或已安享退休生活的社區人士，是1970到90年代末的留學生或專業技術移民。但目前美中緊張關係如果沒有改善，留學生與新移民人數勢必緊縮，本地相關行業人士宜及早因應。