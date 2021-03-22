我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億2448萬劑疫苗 31.5%成人接種

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

後疫情時代 加州變遷先探

洛城新語
上網用
上網用

新冠疫情2020年3月在加州全面爆發，加州政府下令居家避疫令。一年後，加州已有354萬餘人確診，5.6萬餘人死亡，徹底改變了加州經濟模式、社會互動關係。雖然現在已有大約20%加州居民施打疫苗，全面復甦的曙光在望，但有很多過去加州社會、經濟形態已經「回不去了」，或朝另外方向發展。以下是值得關注的幾項變化趨勢。

第一，新冠疫情使很多人失業、付不出房租，但諷刺的是，加州房價並未受到不景氣影響，反而持續上漲，利率一度降到空前低，房源卻很短缺，買家砸下現金也搶不到房。與此同時，名流顯貴的豪宅卻不斷上市，毫無困難的以天價易手。

可以預期在後疫情時代，先前漲上去的房價也跌不回來，結果是愈來愈多的中產階級買不起房子，在貧窮線掙扎的人們也越來越租不起房子，進而促使這兩類人更往加州郊區遷移，或移往房價物價較低的外州。各級政府加速興建平價住宅、安置遊民的迷你屋，雖然可以減緩這種趨勢，但可能效果有限。

第二，具有專業技能的知識分子，與政商影視名流，在加州依然很看好。但低技能、低學歷族群的生活將更加艱困。只靠在餐館當服務生、在公司擔任清潔工，很難實現過去的「加州夢」。儘管受到民主黨政府不斷調高最低工資的保障，但薪資漲了，物價和房租也在漲。2020年加州政府居然稅收大增數百億元，主要來自富人買賣股票和投資繳的稅。這預告了加州貧富不均，未來將繼續惡化。

第三，受疫情打擊的旅遊、旅館、航空、主題樂園，以及相關服務業等，原本是加州經濟的重要動力之一，但在後疫情時代已經回不去了，或需要數年時間才能恢復元氣，沒有能熬過疫情打擊的這些行業員工和東主，已然退場或轉行。

與此同時，在居家避疫期間出現出大批「在家上班」的白領族，疫情解除後，已習慣不受辦公室拘束和通勤之苦，不一定願意重回過去上班族的工作時程。但在疫情一來一往之間，反而創造出新商機，例如物流快遞、 網路通訊、居家辦公設備、園藝與烹調用品等。

第四，亞裔和華裔社區在後疫情時代，應更關注亞洲留學生與新移民的人數變化，他們是社區持續發展的生命活水。這牽涉教育機構、房地產需求與新移民相關服務業的興衰、亞裔人口是否能持續增長。留學後在美工作和定居的留學生，或有專門技術的新移民，是未來亞裔社區的中堅，很多目前事業有成或已安享退休生活的社區人士，是1970到90年代末的留學生或專業技術移民。但目前美中緊張關係如果沒有改善，留學生與新移民人數勢必緊縮，本地相關行業人士宜及早因應。 

加州 疫情 移民

上一則

華女2死車禍 家人疑與仇恨犯罪有關 盼知情者出面

下一則

喝水緩解疫苗副作用？專家持保留態度

延伸閱讀

網購增 德州關三家迪士尼實體店

網購增 德州關三家迪士尼實體店
一分鐘解答／新移民如何申請獲得信用卡?

一分鐘解答／新移民如何申請獲得信用卡?
加州創全美先例 高中將設「族裔研究」課程

加州創全美先例 高中將設「族裔研究」課程
罷免紐森門檻已過 下半年恐改選加州州長

罷免紐森門檻已過 下半年恐改選加州州長
加州推全民醫保 羅康納促醫保與就業分開

加州推全民醫保 羅康納促醫保與就業分開
加州通過疫情有薪病假 適用確診、打疫苗等情況

加州通過疫情有薪病假 適用確診、打疫苗等情況

熱門新聞

兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

2021-03-20 18:55
Christine的親人在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐。（GoFundMe）

加州2華女被撞死 都是獨生女…親友募款助其回中國

2021-03-17 02:19
八旬老翁被鄰居打飛牙齒。（本報檔案照）

世說新聞／打爆頭、偷水果 華人遇惡鄰頭好痛

2021-03-17 13:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」
美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」

美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」
南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機
習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」

習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」
佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們

佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們