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華裔女導演黃咏婷拍移民故事 獲北美影展青睞

記者謝雨珊／洛杉磯報導
洛杉磯華裔電影製片人、導演黃咏婷。（黃咏婷提供）
洛杉磯華裔電影製片人、導演黃咏婷。（黃咏婷提供）

洛杉磯華裔導演黃咏婷 (Tiffany Frances) 的短片作品《你好，從台灣來的》（Hello From Taiwan）自去年迄今，在北美地區包括洛杉磯亞太電影節、聖地牙哥亞裔電影節、多倫多短片電影節等各大電影節大放異彩。

該作品去年10月在「想像中的婦女國際電影節（Imagine This Women's International Film Festival）」獲最佳新興故事獎，近期也受到威斯康辛州米爾瓦基電影節（(Milwaukee Film Festival) 的青睞，入選為該節首次推出女性歷史月（Women History Month) 節目的主要影片之一。

黃咏婷自小熱愛表演、拍照、跳舞等，大學時期決定結合自身興趣，投身於電影並立志當名電影製作人。畢業後持續在影視產業拍攝廣告及音樂錄影帶等，近幾年則專注於製作電影。

《你好，從台灣來的》這部作品從亞裔移民家庭孩童的角度敘述故事，主要講述家庭之間的分離及跨洋分居的困難，並談及移民家庭重新再團聚的挑戰。作品經歷來自於黃咏婷小時候的記憶。黃咏婷表示，小時候父親與母親不和睦，父親帶著姊姊回台灣，她與母親留在北加州聖荷西的住家。經歷一年的分離，過程充滿酸甜苦辣，她將家庭再次在美國相聚的不易過程，用影片陳述。

她表示，主流市場以亞裔為主角的影片確實越來越多，但多數的製片或導演都不是亞洲人，像是挺受歡迎的《菜鳥新移民》（Fresh off the Boat) 等。她撰寫《你好，從台灣來的》故事的初衷，除了紀錄親身經歷外，也希望將最真實的移民故事呈現在大眾面前，尤其是橫跨太平洋兩端的經歷，家庭成員內心的五味雜陳等貼近人心的故事。希望透過拍片強調亞裔移民的酸甜苦辣，讓主流社會更了解新移民的經歷。另方面也想透過這部片，支持女性及女性電影製作人，因為身為女性，必須經歷諸多的偏見與困難。

「要成為一名傑出的電影製作人或導演，沒有捷徑也沒有公式」。在影視產業闖蕩已有16年的黃咏婷分享心路歷程說，從最初踏入影視圈迄今，看了無數部影片，迄今仍在邊看邊學習，不同導演的拍攝技巧、畫面呈現、說故事的角度等等。只要對拍片充滿熱情，她將會繼續創作。

黃咏婷計畫將《你好，從台灣來的》改寫成一部叫座的電視劇，讓更多人看到最真實的亞裔移民故事。

黃咏婷找來台灣藝人謝怡芬（Janet Hsieh）演出《你好，從台灣來的》（He...
黃咏婷找來台灣藝人謝怡芬（Janet Hsieh）演出《你好，從台灣來的》（Hello From Taiwan）主角之一。（黃咏婷提供）

亞裔電影 移民家庭 台灣

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