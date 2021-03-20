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忍無可忍 鑽石吧21日上街頭反暴力仇恨

洛杉磯訊
21日12時至下午2時在鑽石吧與Grand大道上舉行示威集會。（讀者提供）
21日12時至下午2時在鑽石吧與Grand大道上舉行示威集會。（讀者提供）

自疫情以來，在全美已發生3000多起針對亞裔的暴力仇恨犯罪，近期類似案件各地頻傳。亞太裔忍無可忍紛紛發起抗議反亞裔暴力事件的示威活動。本周末20日和21日，包括南加州在內全美各地將有多場亞裔示威集會，亞裔不能做「啞裔」，要為捍衛自己的權益發聲。

本周日21日中午12時至下午2時，在鑽石吧的Diamond Bar Blvd與Grand Ave路口將有示威集會。這次活動由stopaapihate.org組織舉辦，活動組織者網站http://stopaapihate.org。核桃市華人協會會長Lucy楊表示，一些華協理事以及核桃學區教委和社團領袖都會參加。此外，包含非裔美國人及其他族裔的人士也將到場支持亞裔，決不漠視仇恨犯罪。面對頻頻出現的針對亞裔族群的暴力案件，全美國的亞裔群體都應該組織起來，讓社會聽到亞裔的憤怒，也讓其他族裔了解亞裔對社會的貢獻和促進社區融合的心聲。

20日上午9時45分奧克蘭有一場示威集會。（讀者提供）
20日上午9時45分奧克蘭有一場示威集會。（讀者提供）

在北加州奧克蘭市，本周六20日上午9時45分，在webster街1002號的商業廣場將有抗議集會，布里斯班市布里斯班社區公園同日下午4時舉辦抗議遊行。在德州休士頓市，20日（周六）下午5時Bellaire大道11122號廣場將有亞裔組織集會，悼念在亞特蘭大被殘忍槍殺的6位亞裔婦女，譴責針對亞裔的仇恨犯罪。

20日下午4時在布里斯班社區公園有一場抗議活動。（讀者提供）
20日下午4時在布里斯班社區公園有一場抗議活動。（讀者提供）

亞裔 仇恨犯罪 加州

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