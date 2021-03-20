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世報「牛年理財系列」首場講座抽獎 11得獎人名單公布

洛杉磯訊
洛杉磯世界日報社長于趾琴為第一場「牛年理財系列」電腦隨機抽奬。（世界日報工商中心提供)
洛杉磯世界日報社長于趾琴為第一場「牛年理財系列」電腦隨機抽奬。（世界日報工商中心提供)

世界日報3月13日舉辦的第一場「牛年理財系列」線上講座，19日在本報舉辦抽獎，由社長于趾琴用電腦隨機共抽出11位幸運者，包括5位獲$20 Amazon禮卡，6位獲$25 Amazon禮卡，將於下周用電子郵件寄給中獎人。第二場講座時間訂4月3日 (周六) 上午10時舉行。

得獎名單如下：

註冊聽講6位得獎者 ($25禮卡)：

1. Tony Wu

2.  Adrain So

3. Mike Hwa

4. Hank Lee

5. Ker Tung

6. Dorcas Mao

填寫問卷5位得獎者 ($20禮卡)：

1. Albert Chou

2. Jolene Pao3. Tsui San Sin

4. Betty King

5. Emily Hung

凡註冊聽講者，就算此場未中獎，名單仍會自動加入年底大抽獎。年底將抽出12名得獎人，每人$100 Amazon禮卡。

世界日報於2021年共會舉辦8場「牛年理財系列」線上講座，每月一場。第二場講座時間訂4月3日 (周六) 上午10時舉辦，講題是「退休規劃-退休收入的靈活性」，註冊網址: http://bit.ly/3rZKo19，只要填問卷和註冊聽講，就可参加該場$25 Amazon禮卡抽獎,共 10名，凡註冊聽講者會自動加入年底大抽獎，歡迎民眾參加。

 

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