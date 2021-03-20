世報「牛年理財系列」首場講座抽獎 11得獎人名單公布
世界日報3月13日舉辦的第一場「牛年理財系列」線上講座，19日在本報舉辦抽獎，由社長于趾琴用電腦隨機共抽出11位幸運者，包括5位獲$20 Amazon禮卡，6位獲$25 Amazon禮卡，將於下周用電子郵件寄給中獎人。第二場講座時間訂4月3日 (周六) 上午10時舉行。
得獎名單如下：
註冊聽講6位得獎者 ($25禮卡)：
1. Tony Wu
2. Adrain So
3. Mike Hwa
4. Hank Lee
5. Ker Tung
6. Dorcas Mao
填寫問卷5位得獎者 ($20禮卡)：
1. Albert Chou
2. Jolene Pao3. Tsui San Sin
4. Betty King
5. Emily Hung
凡註冊聽講者，就算此場未中獎，名單仍會自動加入年底大抽獎。年底將抽出12名得獎人，每人$100 Amazon禮卡。
世界日報於2021年共會舉辦8場「牛年理財系列」線上講座，每月一場。第二場講座時間訂4月3日 (周六) 上午10時舉辦，講題是「退休規劃-退休收入的靈活性」，註冊網址: http://bit.ly/3rZKo19，只要填問卷和註冊聽講，就可参加該場$25 Amazon禮卡抽獎,共 10名，凡註冊聽講者會自動加入年底大抽獎，歡迎民眾參加。
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