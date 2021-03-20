貝塞拉出任聯邦衛生部長 紐森另覓新檢察長

貝塞拉在加州檢察長任上，對前川普政府發起了100多項訴訟。（記者黃少華／攝影）

現任加州 檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）18日獲聯邦參議院以50：49表決通過，並計畫於本周內宣誓就任拜登 內閣的聯邦衛生與公共服務部部長。他將成為史上首位西裔的聯邦衛生與公共服務部部長。

聯邦參議院的表決結果意味著，加州州長紐森 （Gavin Newsom）必須任命新的加州檢察長，以填補貝塞拉加入拜登內閣之後留下的空缺。

紐森曾表示，在貝塞拉獲得聯邦參議院確認之前，他不會宣布新任加州檢察長的具體提名。

根據主流媒體普遍的分析報導，紐森的候選名單包括代表東灣屋崙的加州眾議員邦塔（Rob Bonta）、沙加緬度市長史坦柏格（Darrell Steinberg）、代表布班克（Burbank）的民主黨籍聯邦眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）。

至記者截稿時，紐森仍未公布新的加州檢察長任命。

紐森於3月18日發表的一份聲明中僅僅表達了對貝塞拉工作的肯定。他說：「今天，貝塞拉再次創造了歷史。國家邁出了大膽的一步，朝著從COVID-19疫情全面而公平的復甦邁進。貝塞拉傑出的公共服務紀錄，以及對最弱勢群體的終身承諾，反映了加州最好的價值觀，正是我們需要的國家領導人貭素。他將帶領我們結束這場流行病。」

聯邦衛生與公共服務部對疾控中心（CDC）、食品暨藥物管理局（FDA）以及其他幾個機構擁有管轄權，在拜登政府如何處理新型冠狀病毒（COVID-19）疫情大流行方面具有重大影響力，也將負責給湧入美墨邊境的大批無證孩童提供住宿和看護。

貝塞拉在提名確認聽證會上表示，作為新一任的聯邦衛生與公共服務部部長，疫情大流行將是他最優先考慮的問題，儘管他沒有具體說明他計畫如何解决與新冠疫情有關的問題。

此外，貝塞拉還希望兌現拜登的承諾，在頭100天內「安全、公平地」提供接種1億劑新冠疫苗。