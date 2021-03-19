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聖蓋博市長廖欽和：重振經濟、成立社區自衛隊

記者王全秀子／聖蓋博市報導
廖欽和再度輪值聖蓋博市長。（聖蓋博市府官網）
廖欽和再度輪值聖蓋博市長。（聖蓋博市府官網）

聖蓋博華裔市議員廖欽和（Chin Ho Liao）自2013年當選，服務聖市居民至今已有八年，日前市議會同仁推舉他擔任市長，這是他在八年內二度輪值市長。受新冠疫情影響，日前透過網路宣示就職市長，4月6日將以市長身分主持議會，許多支持他的華裔居民聽到此消息紛紛祝賀。

廖欽和提及其政見，重點在修繕道路，疫情後重建經濟，扶持小型商家，房東和租客，成立社區安全自衛隊防治仇恨犯罪等。他表示，2013年剛上任市議員時，聖市道路狀況較差，但如要整修聖市所有道路預計共要耗資7500萬元。

他一直在幫助市府爭取更多經費，作為加州交通委員會政策委員，他致力推動SB1汽油稅法案，這是加州政府最大一筆可用於交通的經費來源。另外洛縣在三年前通過M提案（Measure M），通過銷售稅洛縣每年約有8億6400萬元稅收，透過從州和地方政府撥款，廖欽和計劃未來的幾年，儘快將城市中的道路修好。

廖欽和表示，日前參加全美城市會議，透過拜登總統簽署的1.9兆救濟法案，全美城市共能拿到650億元，其中聖市能得到750萬元。相比第一次「CARES Act」只拿到40多萬元，他提及，此前市府曾拿出部分經費扶持商家，但經費有限名額有限，最後只能按抽籤方式進行，最終也有很多商家未能拿到。這一次經費更充足，能幫助的對象更多。他會向市議會提議撥款更多經費，幫助租客。

疫情期間市政府提出十點計劃，包括改善經營方式，餐廳戶外用餐，廖欽和計畫透過這些方案進一步幫助小商家，輔助他們復甦。

疫情 加州 洛縣

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