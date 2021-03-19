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丁言愉任聖蓋博副市長 推基礎建設

記者王全秀子／聖蓋博市報導
華裔丁言愉當選聖蓋博市議員近一年，日前由市議會同仁推舉輪值副市長。（丁言愉提供）
華裔丁言愉當選聖蓋博市議員近一年，日前由市議會同仁推舉輪值副市長。（丁言愉提供）

聖蓋博華裔市議員丁言愉（Tony Ding）去年3月聖市議員勝選，加入市議會為民服務近一年，日前由市議會同仁推舉他輪值副市長。他很高興並感謝同仁推舉，希望繼續與市議員同仁合作，攜手服務居民。

丁言愉表示，加入聖市議會近一年，有機會和其他同仁合作學習，其他四位成員都曾輪值過市長，是他的前輩。他認為，副市長的職責與其他市議員一樣，協助現任市長做好市府工作，緊急情況下承擔責任，做明智決定。

雖然在某些議題上，市議員們有不同觀點，但他希望未來能和其他同仁配合，求同存異，把市府工作做好，做對居民有益的事情。

回顧過去這一年，他認為當初競選諾言基本上都有實現。這一年受到疫情打擊，聖市商業發展受到一定影響，市府加強對小型企業扶持，幫助租客和房東，提供免費餐點給弱勢老人。

他還提到基礎建設，儘管在經費預算不多的情況下，仍致力修繕道路，提高居民開車出行的安全性。以防患於未然的維修方式，此舉不僅能有效改善道路狀況，還能節省費用，可行性較高。

他也提到近日全美各地歧視亞裔暴力事件頻發，經過去年底明州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）事件後，聖市成立「HEAR」（Human, Equality, Access and Relation）委員會，旨在促進倡導人權、平等、多元、社會正義、安全等多方面。

他認為，讓城市更加多元包容，促進族裔間溝通，瞭解不同文化背景，才能提前預防種族和仇恨犯罪，減少犯罪事件發生的概率，他希望各個不同族裔和團體都能為自己發聲。

明州 亞裔 疫情

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