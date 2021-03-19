洛城新語／罷免紐森 華人應該支持嗎？

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紐森 「根正苗藍」，未曾想到擔任「深藍州」州長兩年，仕途卻越走越難。罷免危機背後，是民主黨 基本盤「精英與底層民眾」因疫情對立。民主黨之於紐森，有「我不殺伯仁，伯仁卻因我而死」之意。加州 向左不變，一個紐森倒下，還會有千千萬萬個紐森站起來。如此這般，華人還應支持罷免紐森嗎？

此次罷免危機，始於紐森「一邊頒布居家避疫令，一邊與好友聚餐」。然而在川普胡言「往身體裡打消毒液」、「選舉舞弊，國會山抗議」，仍能收穫大量右派無腦支持的大背景下；紐森吃飯違規，應該不至於鬧到前途堪憂的地步。

究其根本，飯局之禍只是導火索。真正的問題，出在民主黨基本盤的「二元架構」，即精英與底層民眾。本來這兩個階層牛馬不相及，甚至還有利益衝突；但因為美國特殊政治環境，他們也能站在同一陣營。

背後邏輯很簡單，精英掌握大量資源，但人數終究較少，無法影響選舉；底層民眾人口夠多，但未能掌握社會資源，終歸是烏合之眾難成氣候。一邊是精英需要選票，一邊是底層民眾需要資源，二者就存在合作可能。

要實現這種可能，還需要紐帶，即普世價值觀。精英要收穫底層民眾好感，需要倡導平等、政治正確；底層民眾也需要該紐帶，以實現平權。民主黨因此能夠高居政治正確大旗，將二者納入麾下。

然而底層民眾之所以願意與精英站在一起，是因為能獲得利益，倘若利益不足，難保不出現「打土豪分田地」，這也是民主黨一直倡導高福利的原因之一。反之民主黨要得太多，超過精英能承受的限度，也會打破平衡。

加州富庶，若視為國家，GDP位居世界第五，因此精英們在平時，面對民主黨為底層民眾提出的各項福利要求，大多能夠滿足。不過新冠襲來，首先是生意不好做，再是紓困大撒幣。這些「財政支出」要消化，勢必要通過稅收等「財政收入」，轉嫁到精英階層身上。如此這般，勢必導致不滿；疫情期間賺錢本就不易，為什麼還要拿出部分辛苦錢，供不勞而獲者白吃白喝。

除此之外，加州作為民主黨大本營，在踐行普世價值方面，一直被奉為圭臬。各種「平權法案」不斷嘗試闖關。例如大學錄取、公司管理層要考慮膚色等。減少部分精英下一代受教育及就業、晉升等機會。

罷免行動籌款400萬元，福斯新聞報導，加州富豪和科技創投家是捐款主力。還有正在出逃的加州高科技企業，從特斯拉到甲骨文、從全美最大在線券商嘉信理財，到「債券之王」葛洛斯，都在奔向稅收更低的德州。精英階層之怒，可見一斑。

「根正苗藍」的紐森，可能只是扮演「背鍋俠」。罷免紐森，可能會讓加州左傾之風有所收斂；但深藍本色不變，就難有大改變。華人是否應支持有「勞民傷財」之嫌，效果有限的罷免行動，仁者見仁智者見智。