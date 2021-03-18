安大略機場 增加多條國內航線

美國航空增加自安大略機場至國內兩個城市航班。（ONT）

安大略國際機場 （ONT）宣布，包括美國 航空公司（American Arilines）在內的多家航空公司，增加經停ONT的新航線或航班數量。

美國航空公司5月6日起，增加從ONT飛往北卡羅來納州夏洛特市(Charlotte)Charlotte Douglas國際機場的航班，乘客可中轉到多個城市。已經開始售票，時間是晚9時45分起飛，返程航班到達時間是晚8時24分。

自2020年3月至2021年3月初，從內陸帝國機場進出旅客減少近一半。這次美航在ONT增加國內航班，說明今年春季及夏季飛往國內目的地的旅客人數正逐漸穩定回升。同時，美航也將增加自ONT飛往芝加哥O'Hare國際機場每周兩次航班，於8月開始實施。

此外，ONT於3月17日（周三）增加由夏威夷 航空飛往檀香山的航班。該航班每周五天飛往夏威夷，該公司將從夏季開始，將航班頻次提高至每周七天。

邊疆航空（Frontier Airlines）2月至5月，增加ONT至國內七個城市的航班。另一總部位於哥倫比亞的Avianca Airlines，於今年夏季開放直飛薩爾瓦多的航線，這也是從安大略國際機場首次直達中美洲地區的航班。