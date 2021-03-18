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洛城新語／別以為FBI是吃素的

洛城新語

聯邦調查局(FBI)日前在洛杉磯市、阿罕布拉市逮捕一對白人兄弟，他們被控參與1月6日襲擊國會大廈事件。FBI迄今在全美已逮捕300多名參與暴亂嫌犯，分別以不同罪名起訴。美國這麼大、暴亂場面那麼亂，如今卻能按圖索驥，一一抓捕嫌犯，證明FBI不是吃素的，掌握情報的辦案能力，足為在美國為中共工作的五毛黨警惕。

美中兩國競爭愈來愈激烈，看來還沒有回頭路可走。近年中共對外滲透，或海外許多「愛國」「愛黨」的五毛黨或「自乾五」(自帶乾糧無償協助中共宣傳的人)在僑界很活躍，儼然如中共代理人。

但隨著校園中清理孔子學院，小粉紅引發反感，一些團體被川普政府點名，如今都收斂不少。只是網上因有言論自由，幫中共辯護很張揚的人仍不少，除了特許翻牆的五毛，僑界不乏中共的擁躉。

FBI在洛市、阿罕布拉市抓人，是靠當天在國會的監控攝像機錄影、飛行紀錄、駕照，還有參與暴亂的川粉上傳社群媒體炫耀的數萬張照片和視頻，經大數據比對，抓到數千哩外的涉案者，這種辦案能力讓人刮目相看。

報導常說，中共運用數位科技，包括人臉辨識系統、手機追蹤、個人走路的特殊姿態，甚至DNA數據庫等，能掌控14億中國人的言論行動。但實際上，美國等國家同樣有這類黑科技，只看用不用，或使用是否依法和有節制，不侵犯人權等的差別而已。

FBI能在美國3.3億人茫茫人海中，抓到300多名嫌犯，有如大海撈針，說明美國政府運用大數據科技的能力，應不輸給中共。透過臉孔比對、搭機紀錄和各地DMV登記資料，甚至兩兄弟在國會大廈旁打電話都被掌握了，進而上門抓人，而且證據確鑿，說明政府掌握情報很準確。

這些事例讓人聯想，美國政府如果有意「抓共諜」，或美中未來如爆發激烈衝突，會不會像二戰時將日本裔公民集中管理，對付華裔？如果不幸如此，平時搜集華人的情報定然非常周密可怕。五毛們的言行、僑界誰比較親中共等，可能都被政府掌握，就看政府尊重言論自由到什麼程度，不打壓報復。

多年前，歐巴馬總統任內，洛杉磯曾有一名華裔高中女生，因好玩而在網上發表「殺了歐巴馬」言論，結果沒兩天特勤人員就上門，詢問女生有沒有陰謀？是怎麼回事？嚇壞一家人。

川普政府在校園、科研機構抓間諜，很多華裔和白人學者隱瞞與中共關係被逮捕；敏感領域抓中方商業間諜，即使拜登上任了也不會停止。華裔除了謹言慎行，移民如已入籍，宣誓效忠美國，就要說到做到；如果屬客居美國，也應懂為客之道，是避免無謂糾紛和困擾的上策。

不必嘲笑美國也有白色恐怖，國家安全和防備中共滲透下，不得不如此。網路時代「凡走過必留下足跡」，只要問心無愧，美國畢竟是法治國家，應不懼無故被冤枉。FBI抓暴亂嫌犯的表現，提供我們一面省思對照的鏡子。

中共 美國 FBI

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