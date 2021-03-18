安大略爆炸案 鄰宅被震 玻璃窗碎一地

與安大略爆炸現場一街之隔的越華裔 居民陳先生表示，爆炸發生時他正在吃午餐，整個碗被震到地上，食物撒了一地，出門一看，巨大的濃煙蘑菇雲就在眼前，仿佛世界末日。再回到屋裡一看，房子的玻璃窗震掉一半，滿地玻璃碎片。

陳先生表示，雖然警方要求附近居民連夜離開，但他16日晚還是堅守在家，17日清晨到自家庭院查看，居然看到院子地面上有子彈頭，懷疑是爆炸現場飛出來。

與爆炸現場五街之隔的華人 居民李先生表示，爆炸發生時他恰好和太太到羅蘭岡看醫生，回家後注意到附近的天空上一直都有多架直升飛機在盤旋，飛機連續盤旋在天空中留下麻花痕跡。鄰居們都在議論爆炸案。下午5點左右，他和太太想前往看個究竟，但現場一個街區前就有警車攔住不能進入。

回到家後卻又看到有濃煙出現在空中，後來才知道再次發生爆炸。他表示，不幸中的萬幸是這次爆炸發生在疫情 當中，因爲距離爆炸現場200多米處就是一所幼稚園，如果孩子們正在上課，後果不堪設想。

李先生表示，他半年前搬到這一社區，感覺社區相當安靜安全，鄰居也友好，萬萬沒想到會發生這樣的事情。

爆炸現場附近居民表示，發生爆炸的住家之前就經常發出燃放煙花的聲音，一位西裔婦女表示，她和孩子們大約每兩周都會聽到各種噪音，有時是煙花爆炸的聲音，有時是煙花飛向天空然後在遠處炸裂的聲音，有時又像是槍響，現在想來真是害怕。

警方稱，大約兩年前曾接到鄰居對該戶人家非法燃放煙花的舉報。