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橙縣寶爾博物館重開 紀念品8折

橙縣訊
寶爾博物館17日起恢復對外開放。（寶爾博物館臉書）
寶爾博物館17日起恢復對外開放。（寶爾博物館臉書）

寶爾博物館（Bowers Museum）在嚴格落實疫情防控措施的前提下，3月17日起恢復對外開放。為慶祝此次備受期待的重新開放，17至21日館內紀念品店全場八折酬賓，此外家庭級別及更高級別的新會員購物時，將獲贈「迪斯尼檔案館50周年」手提袋（送完為止）。另外館方仍按照衛生指令，現場參觀人數將控制在展廳容量的25%，且限時入場。

寶爾博物館在網站加強安全防護措施的詳細列表，該秉承「高標準，嚴要求」的原則，防護措施具體包括：限制參觀人數、分時段進場參觀、體溫檢測（包括所有員工和參觀者）、標出社交距離、必須佩戴口罩、額外配備更多消毒洗手液、增加清潔頻率、在交易區安裝防護罩等。

董事長施劉秀枝表示，誠邀迪士尼的粉絲「走進迪士尼檔案館」，體驗50年的神奇之旅，並來「華美銀行展廳」參觀「金雕玉琢」展，欣賞兩位台灣雕刻大師的稀世作品。

她感謝迪士尼檔案館鼎力支持，廣受民眾尤其是迪士尼粉絲歡迎的大型迪士尼特展，將延期至今年6月20日結束，觀眾將有三個多月時間到館參觀。

除了特展及幾個常設展覽外，館內還有兩個特色展覽，「首位黑人海軍陸戰隊教官的國會金質獎章展」，以及「苗族銀飾展」，該展展品都是施劉秀枝女士捐贈，匯集她30年的收藏精品。

有興趣參加者可前往寶爾博物館，地址：2002 N Main Street, Santa Ana，除周一閉館外，每周二至周日開放時間為早10時至下午4時。詳情可上網瀏覽：www.bowers.org，或致電諮詢：714-567-3677。

寶爾博物館地址：2002 N Main Street, Santa Ana，購票信息及開放時間，詳情可上網參考：bowers.org/visit。

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