柏克萊加大「種族配額」 2027西裔學生占25％遭批違憲

柏克萊加大地標拱型鐵門。（本報檔案照）

加州平等權利基金會（CFER）16日致函柏克萊加大 （UC Berkeley）校長Carol Christ，抨擊該校明確宣布2027年將達成西裔學生25％的目標，批評該校實行「種族配額」非法、違憲、誤導，這也是對加州選民去年否決第16號提案後的反撲。

柏克萊加大學生及加州校園特派員Ashley Carnahan， 10日在大學新聞網站「校園改革」（Campus Reform）發表「柏克萊加大公布種族配額計劃」（UC-Berkeley unveils plan for racial quota），披露該校已設定目標，到2027年將有25％大學生為墨西哥／拉丁裔（Chicanx/Latinx）。

對此，加州平權基金會副會長Grace Li表示，所有學生，無論種族、族裔或國籍，在接受教育 時都應受到法律平等保護，柏克萊加大公開表示蔑視法律，優先考慮種族背景。

CFER公開信指出，設置種族配額違反聯邦和州法律，包括美國憲法第14修正案，1964年民權法第六章、加州憲法第I條第31款。更重要的是，種族配額計劃無助於解決K-12教育中真正的根源問題，不會提升目標學生群體的利益，同時又致使努力學習的學生群體受限於錄取名額的束縛。

CFER譴責現任柏克萊校長及其西裔服務機構（Hispanic-Serving Institution，HSI）專責小組永久維持零和的種族偏見，並要求柏克萊加大撤銷這項配額計劃。

CFER在信中說：「HSI專職小組在2020年12月報告中，沒有提出任何解決持續的種族成績差距下K-12教育中引人注目的議題。」

據柏克萊校長西裔服務機構專責小組報告，校長希望到2027年有25％，大學生「自我認定」為Chicanx / Latinx」（墨西哥裔／拉丁裔）。校長將此優先事項確定為校園策略計畫中最大膽的目標之一，至少25％在校大學生自我認定為Chicanx / Latinx，使該校成為符合佩爾獎助金（Pell Grant）資格的首選，以及讓每個學生繁榮柏克萊並在校園各方面找到自己的歸屬，成為全面卓越的典範。」

學生和家長暑假參觀柏克萊加大聽錄學生導遊介紹。（記者丁曙／攝影）

2020年11月3日大選，加州選民否決恢復大學招生實施種族配額的16號提案。然而加州大學 次日卻發表聲明稱，對16提案未能通過感到失望，16號提案本來是要否決25年前的加州209提案，因為209提案禁止公立高等教育和其他領域，在招生招工中考慮種族、族裔和性別因素。「儘管16號提案被選民否決，但加州大學仍將繼續倡導多元化學生群體。」果然，柏克萊加大倡導「2027年西裔大學生25％」的種族配額目標，真的捲土重來了！

西裔學生目前占整個加大系統學生的36%，不過西裔只占柏克萊加大學生約14%。