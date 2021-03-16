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斜槓人生／丁瑞芬多才多藝 擅長多種樂器

記者啟鉻／洛杉磯報導
丁瑞芬早年從上海知青進入黃梅劇團，擔任大提琴演奏。（丁瑞芬提供）
丁瑞芬早年從上海知青進入黃梅劇團，擔任大提琴演奏。（丁瑞芬提供）

丁瑞芬不僅是成功的創業者，還多才多藝。她早年曾在一家地方黃梅劇團工作過十年，善於演奏多種樂器，也喜歡舞蹈。而她的婆婆是中國著名的越劇表演藝術家，她的一些好友都是國內藝術界知名人士。

丁瑞芬說，她的留學專業是聲樂，副專業是大提琴、鋼琴。可是當她與先生來到洛杉磯時，人生地不熟，沒有人告訴她，可在世界日報刊登家教廣告，她可以教鋼琴、大提琴或者聲樂。如果那時能從事專業，她可能也會開闢另一番事業天地。但這些事情都過去了，她如今雖然未能從事專業，但餐飲和自媒體也做得有聲有色。

她回憶在1970年作為知識青年，從上海下鄉安徽安慶地區插隊時，由於個人藝術條件出色，獲選進入安慶黃梅劇團。但因家庭背景海外關係複雜，從事醫生的父母被錯畫為「反動學術權威」，她未能順利進入劇團。後來歷經輾轉多個政審關卡，她進入劇團擔任大提琴手，而且她也能演奏出色的二胡和手風琴，因此在劇團從事演奏整整十年。

中國著名越劇表演藝術家徐玉蘭是丁瑞芬的婆婆，徐玉蘭在四年前過世。回憶與婆婆生前相處的日子，丁瑞芬說，婆婆雖然是藝術家，可對兒媳婦的她倍加愛護，而且對她在美國創業非常關心，也曾到美國演出時與她相見。丁瑞芬返回上海看望婆婆，婆婆盡量將所有應酬推掉，將時間多花在和丁瑞芬一起。丁瑞芬至今回憶婆婆生前與她的相處往事，非常感動。

丁瑞芬在國內的好友中，有很多是藝術界知名人士，其中就有著名電影演員、新中國成立後第一位百花影后祝希娟，曾出演電影「紅色娘子軍」等多部影片。

丁瑞芬（左一）留學期間學習聲樂。（丁瑞芬提供）
丁瑞芬（左一）留學期間學習聲樂。（丁瑞芬提供）
丁瑞芬（右）多年前與婆婆徐玉蘭在一起，徐玉蘭是越劇表演藝術家，已經過世。（丁瑞芬...
丁瑞芬（右）多年前與婆婆徐玉蘭在一起，徐玉蘭是越劇表演藝術家，已經過世。（丁瑞芬提供）

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