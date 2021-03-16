斜槓人生／丁瑞芬主修聲樂 留美轉做餐飲

丁瑞芬（右一）與員工。（丁瑞芬提供）

丁瑞芬與先生於1987年自中國上海來美留學，畢業後到洛杉磯尋求發展。由於她留學專業是聲樂，一時間很難找到合適單位。她的先生雖到一家中文媒體工作，但也是專業無用武之地。她於是很想開咖啡 店，但陰錯陽差，老天提供給她的是開一家滷味店。由於她善於處理員工、顧客的關係，餐館生意越做越大。在新冠疫情 發生後，她也不忘公益回饋社區。

學聲樂難覓職 曾想開咖啡店

丁瑞芬來美後在路易斯安納州新奧爾良州立大學主修聲樂，副科專業是大提琴和鋼琴。1996年，她與先生來到洛杉磯，先住在阿罕布拉 市。她先生的專業是導演，可到一家中文電視台就職後，無用武之地，只能做導播。丁瑞芬也未找到合適工作，於是萌生開店想法。她起初希望開一家咖啡店，店內充滿了藝術氣息，讓客人一邊享受咖啡，一邊聽著美妙音樂。她也著手準備，希望咖啡店開業能順利實現。

歪打正著 因廚師開了滷味店

但在她盤下阿罕布拉市六街一家門面時，意外的是一位善於做滷味的廚師上門求職，而且這位廚師專精上海、四川口味的滷味食品。她因此打消了辦咖啡店的想法，轉而經營滷味。在考慮店名時，並很費了一番心思，最後選定「大合滷味」為店名。之所以這樣選擇，是出於風水，所謂「合」是人一口，希望店內滷味，人人喜歡；命理師並說，「大合」正好是九筆劃，與風水相吻合。

「大合滷味」英文名是「Ding's Garden」，若直翻是「丁家花園」，是一個美麗的名字。丁瑞芬說，「大合滷味」出售的食品從最初十幾種到現在上百種，都是經過多年苦心經營後，留下來顧客青睞的食品，而且每一樣食品，她都非常熟悉，也會烹調。

留學曾做7個兼職 四處結善緣

丁瑞芬說，她留學時，陸續做過至少七個兼職工作，認為提供顧客上乘服務非常重要。她善於處理顧客和員工關係，彼此也結下深厚友誼。她並曾在賭城拉斯維加斯開過一家分店，一位多年前離職的女員工聽到消息，主動提出可以在自己的物業提供她店內員工免費住宿，並多方幫助丁瑞芬經營的餐館在賭場擴展業務。雖然這家餐館後來關掉，但她每當想起這位前員工的幫助，都非常感激。至今，每當丁瑞芬生日時，這名前員工都會寄送生日禮物。

丁瑞芬最初在羅蘭岡開分店時，曾遇到一位很會挑剔的女顧客。結帳時，女顧客說，就是想來看一下餐廳業者服務是否到位。後來丁瑞芬與這位女顧客Diana成了好朋友。女顧客來自台灣，善於烹飪美食，也教會丁瑞芬不少美食烹飪方法，還介紹她的親朋好友來「大合滷味」消費。丁瑞芬說，實際上在「大合滷味」經營多年中，類似的事情還有很多，不勝枚舉。

新冠疫情發生後，丁瑞芬不忘公益，自2020年4月開始，陸續捐贈大合滷味快餐和消毒用品，給西柯汶納、亞凱迪亞、聖蓋博等城市的醫院醫護人員、消防局、警局。她也捐贈防護服、口罩、洗手液給中國家鄉的醫療單位。