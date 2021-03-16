我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者

被要求「走回墨西哥」 無證客啜泣：拜登答應過我們

斜槓人生／丁瑞芬 滷味聞名 跨界玩自媒體

記者啟鉻／洛杉磯報導
丁瑞芬在媒體採訪時介紹大合滷味美食。(丁瑞芬提供）
丁瑞芬在媒體採訪時介紹大合滷味美食。(丁瑞芬提供）

丁瑞芬是南加聖蓋博谷大合滷味餐館（Ding's Garden）的創辦人，從創辦之初到如今，擁有至少四家分店。2020年初南加發生新冠肺炎疫情後，對她的餐館生意影響很大。但她也有了更多支配的時間，並在友人鼓勵下，開始創辦自媒體，在三個社交媒體平台發布個人創造的視頻，如今已經發布230多條，擁有粉絲萬餘人。

丁瑞芬說，她是閒不住的人，雖年近七旬，但擁有積極求知心態，樂意不斷嘗試新事物。自2020年9月，她為自己起了主播名字：洛城丁姐，開始在視頻中與大家分享美食烹飪、養生知識、介紹洛杉磯的同鄉上海人，還有很多話題，等待她去挖掘。雖然餐館生意不比先前，但她每天製作視頻很是忙碌。現在她正在錄製關於她婆婆、著名越劇表演藝術家徐玉蘭的往事，已經在她的自媒體頻道播出。

她說，她從未想過做自媒體是為了有名、有利，只是想抓住時間充實自己。目前「洛城丁姐」頻道已經有模有樣，也贏得了粉絲1萬2000多人，一條視頻最高觀看點擊量超過17萬人次。

她說，她有語言方面的優勢，會說英語、普通話、上海話和廣東話，並有廣泛朋友圈，獲得資源也會更豐富多元，內容會愈來愈好。

對於走進自媒體領域，丁瑞芬說，她要感謝好朋友「北美崔哥」。2018年她與崔哥在一次餐會相識，後來，崔哥做了一個介紹「丁瑞芬創業」的視頻，發到社交媒體平台上，如今有近200萬人次觀看。她受到崔哥鼓勵，開始嘗試自媒體，至今已在社交媒體發送231條視頻。

她說，從最初不習慣錄視頻、剪輯視頻，到現在從策劃選題、書寫文案、錄製、剪輯，她可以一手包辦一氣呵成，並且愈來愈得心應手，已成為每天必做工作。

丁瑞芬疫情期間捐贈防疫物資，受表彰。（丁瑞芬提供）
丁瑞芬疫情期間捐贈防疫物資，受表彰。（丁瑞芬提供）
丁瑞芬與員工在一起。（丁瑞芬提供）
丁瑞芬與員工在一起。（丁瑞芬提供）
丁瑞芬近照。（記者啟鉻／攝影）
丁瑞芬近照。（記者啟鉻／攝影）

南加 疫情 聖蓋博

上一則

紀欣然謀殺犯改判試圖搶劫罪 關3年即將提早出獄

下一則

斜槓人生／丁毓麟 機師+醫師 圓兒時夢

延伸閱讀

斜槓人生／音樂達人轉戰餐飲 南加老饕唇齒留香

斜槓人生／音樂達人轉戰餐飲 南加老饕唇齒留香
斜槓人生／武漢撤僑機師既可一飛沖天 竟還能妙手回春！

斜槓人生／武漢撤僑機師既可一飛沖天 竟還能妙手回春！
丁瑞芬 滷味聞名 跨界玩自媒體

丁瑞芬 滷味聞名 跨界玩自媒體
聖蓋博谷2華人密集城市 尚無發放英雄工資計畫

聖蓋博谷2華人密集城市 尚無發放英雄工資計畫
南加低溫雨雪報到 聖谷下探39度

南加低溫雨雪報到 聖谷下探39度
聖蓋博谷東區華人組織號召寫信給當局維護治安

聖蓋博谷東區華人組織號召寫信給當局維護治安

熱門新聞

參院版本紓困法案提出，在2020年領取失業金的年收入15萬元以下家庭（household)，1萬200元可以不課稅。（本報檔案照）

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

2021-03-08 20:39
庫卡蒙加牧場市母女命案現場住宅。（記者啟鉻／攝影）

庫卡蒙加牧場 華裔母女深夜在家被刺死 兇手在逃

2021-03-09 02:20
首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

2021-03-11 21:40
阿偉三年前被人用利器刺傷。（本報檔案照）

世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始

2021-03-12 21:20
案發的民宅。（記者啟鉻╱攝影）

南加民宅爆2死1傷血案 3受害女性皆華裔

2021-03-08 17:48
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案

彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」