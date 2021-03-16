斜槓人生／丁瑞芬 滷味聞名 跨界玩自媒體

丁瑞芬在媒體採訪時介紹大合滷味美食。(丁瑞芬提供）

丁瑞芬是南加聖蓋博 谷大合滷味餐館（Ding's Garden）的創辦人，從創辦之初到如今，擁有至少四家分店。2020年初南加發生新冠肺炎疫情 後，對她的餐館生意影響很大。但她也有了更多支配的時間，並在友人鼓勵下，開始創辦自媒體，在三個社交媒體平台發布個人創造的視頻，如今已經發布230多條，擁有粉絲萬餘人。

丁瑞芬說，她是閒不住的人，雖年近七旬，但擁有積極求知心態，樂意不斷嘗試新事物。自2020年9月，她為自己起了主播名字：洛城丁姐，開始在視頻中與大家分享美食烹飪、養生知識、介紹洛杉磯的同鄉上海人，還有很多話題，等待她去挖掘。雖然餐館生意不比先前，但她每天製作視頻很是忙碌。現在她正在錄製關於她婆婆、著名越劇表演藝術家徐玉蘭的往事，已經在她的自媒體頻道播出。

她說，她從未想過做自媒體是為了有名、有利，只是想抓住時間充實自己。目前「洛城丁姐」頻道已經有模有樣，也贏得了粉絲1萬2000多人，一條視頻最高觀看點擊量超過17萬人次。

她說，她有語言方面的優勢，會說英語、普通話、上海話和廣東話，並有廣泛朋友圈，獲得資源也會更豐富多元，內容會愈來愈好。

對於走進自媒體領域，丁瑞芬說，她要感謝好朋友「北美崔哥」。2018年她與崔哥在一次餐會相識，後來，崔哥做了一個介紹「丁瑞芬創業」的視頻，發到社交媒體平台上，如今有近200萬人次觀看。她受到崔哥鼓勵，開始嘗試自媒體，至今已在社交媒體發送231條視頻。

她說，從最初不習慣錄視頻、剪輯視頻，到現在從策劃選題、書寫文案、錄製、剪輯，她可以一手包辦一氣呵成，並且愈來愈得心應手，已成為每天必做工作。