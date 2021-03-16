斜槓人生／丁毓麟 機師+醫師 圓兒時夢

「雙重身分」的丁毓麟，他是Kalitta Air航空公司的機師，同時是行醫26年的骨科和創傷急救醫師。（丁毓麟提供）

Kalitta Air航空公司的華裔機師丁毓麟，曾因自願前往中國武漢駕駛撤僑航班，協助美國公民 撤離而被許多華人熟知。其實他同時也是行醫26年的骨科和創傷急救醫師，目前是希望之城（City of Hope）的主治醫師。丁毓麟說，開飛機是他兒時的夢想，只要想做，年紀再大也可以轉換職業。

在飛行和醫學領域都有相當造詣的「學霸」丁毓麟，小時候在學校的成績卻並不理想。他14歲隨家人從台灣移民美國之前，本想考台北中正高中，但差了三分沒考上。隨後，他隨父母和弟弟一起來了美國，先是到了洛杉磯 。但是父母意識到洛杉磯的開放風氣似乎不利於兒子學習，就又搬到維吉尼亞州 靠近華盛頓南邊的橙縣。

在校常拿C 自認好奇不氣餒

來到美國後，丁毓麟表示他在學校的成績依舊不理想。常常拿「C」。但是他很樂觀地認為C代表「Curiosity」，說他一直充滿好奇，喜歡嘗試新事物。丁毓麟上了社區大學後，一邊讀書，一邊學修車並幫人修車。激發他學醫的興趣正是一次在修車時傷到了自己的手的經歷。他說當時給自己上藥療傷，突然發現自己對醫學很感興趣。

後來丁毓麟從社區學院轉入正規四年制大學，畢業後考進了費城骨科醫學院，專攻骨科醫學和創傷醫學，之後進入了知名的克利夫蘭醫院成為住院醫師。

為理想打拚 28歲拿小飛機執照

在為醫生的理想打拚時，丁毓麟並未忘記兒時當飛行員的夢想。他說，在學醫時，學校附近有一個小飛機場，讓他念念不忘。當了醫生有了收入後，他就開始學習駕駛飛機。28歲時拿到了小飛機駕照。

會開飛機的丁毓麟那時常常載著朋友在天上飛幾圈。他說，朋友說他開飛機時很仔細、沈穩，為何不當駕駛教練呢！丁毓麟受朋友啟發乾脆兼職飛行教練，一教就是20多年。

就這樣，丁毓麟一邊開飛機，一邊行醫。後來他的女兒讀了大學，他也為自己設下了人生新目標，他同時應聘聯航(UA)、美國航空(AA)和達美三家航空公司飛行員職位，結果以2100小時的安全飛行紀錄，獲得聯航搶先錄取。

斜槓樂無窮 身兼二職遊刃有餘

目前丁毓麟為Kalitta Air航空公司的機師，這家航空公司在航空貨運處於領先地位。一邊駕駛飛機，一邊行醫的他表示，因為都是自己的興趣愛好，以致身兼二職遊刃有餘，其樂無窮。

丁毓麟鼓勵民眾多去嘗試自己喜歡的領域，不要因為年紀束縛自己。他說，記得在讀醫學院時，有一位同學已經47歲了，因此，只要開始行動，什麼年紀都不算晚。