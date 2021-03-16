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洛城新語／加州是罪犯樂園 遊民天堂?

洛城新語

加州地理位置優越，昔日淘金潮吸引各方好漢前來淘金，追求一日致富美夢，故名「金州」；如以獨立經濟個體來看，位居世界第五大經濟體，狀似有錢闊老，但雖有金州之名，今天遍地黃金時代已過去，並非有無盡家財可以揮霍。

加州明知黃金時代早已明日黃花，可是民主黨施政許多舉措，仍不脫暴發戶時代霸氣思維，自認無所不能，對於弱勢照顧無微不至，反而造成竉溺的族群寄生其中，尾大不掉。

以照顧遊民來說，2019年洛杉磯縣無家可歸者有5.9萬人，洛杉磯市有3.6萬人，縣市政府照顧遊民費盡心力，結果洛杉磯縣市遊民不減反增，成長率都比前一年超過兩位數，足以證明安置計畫適得其反，如不改弦易轍，未來遊民仍將奔相走告「加州好康多」，近悅遠來可以想見。

檢視加州近期安置遊民，推出所謂的「門匙計畫」，立意良善，但是頭痛醫頭，投入再多的經費，徒有安置，未有教養，如遊民諸多惡習不改、不願習藝就業，勢難解決根本問題。

從加州這麼多年處理遊民問題，明顯看出用力治標，未用心治本，只會誘使更多無家可歸者投靠，卻未能以工代賑，鼓勵無家可歸者投入職場，自食其力；長此以往即使蓋再多的遊民收容所，只成了度假「天堂」，花再多錢，未能糾正遊民觀念、調整心態，重振鬥志，終將事倍功半。

遊民固然目前是加州沉重的包袱，不斷增加的罪犯，也是加州全體居民揮之不去的夢魘。

對於罪犯的處理，加州是少見最友善的州。許多民主黨的參眾議員，往往以減少監獄罪犯為由，多次立法將重罪輕罰，美其名鼓勵輕罪者改邪歸正，希望能夠以教化減少累犯。前有2014年的47號提案，對於950元以下偷竊，不算重刑犯，如今續有州參議員斯金納（Nancy Skinner）提出SB82法案，將搶劫重罪改為小偷輕罪，一前一後立法相互呼應，儼然要將加州打造成罪犯「樂園」，反而輕忽了守法居民的免於恐懼、免於被盜竊的自由。改善治安搞錯方向，下錯處方，對於善良居民根本不公平。

以華人社區而言，近年已深受47號提案之害，如今還要推出SB82號提案，幾乎是為罪犯提供雙重保險，只要搶得不多，無論多麼暴力，都可以「高高舉起，輕輕放下」，免於牢獄之災，運氣不好被逮到時，也可能罰款了事；如此善待窮凶惡極的偷盜之徒，真讓這批「黑道兄弟」們愛死加州，而納稅的老百姓被偷被搶只能自認倒楣，豈有天理。

加州執政的民主黨千萬不要以為完全執政，擁有多數選票就可以為所欲為。如過度偏愛遊民，刻意照顧罪犯，完全無視辛勤工作的納稅老百姓要求一個安居樂業的環境，水能載舟亦能覆舟，有朝一日選民終會用選票表達不滿，唾棄只會對罪犯示好、充當歹徒保母的政客。

加州 民主黨 洛杉磯

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