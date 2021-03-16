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歧視亞裔？華女路見不平、聲援被嗆：找妳丈夫來

洛杉磯訊
優步（Uber）司機日前在洛杉磯國際機場（LAX）遭遇種族歧視事件，華裔史黛拉·黃（Stella Hwang，譯音）8日在LAX乘車接送區等車時目睹了這一切，並幫助受到侮辱的Uber司機。（示意圖；檔案照）
優步（Uber）司機日前在洛杉磯國際機場（LAX）遭遇種族歧視事件，華裔史黛拉·黃（Stella Hwang，譯音）8日在LAX乘車接送區等車時目睹了這一切，並幫助受到侮辱的Uber司機。（示意圖；檔案照）

一名優步（Uber）亞裔司機在洛杉磯國際機場（LAX）遭遇種族歧視事件，華裔史黛拉·黃（Stella Hwang，譯音）3月8日在LAX乘車接送區等車時目睹了這一切，並幫助受到侮辱的Uber司機。

洛杉磯時報13日報導說，史黛拉·黃表示，她當時聽到一名男子對司機大喊「你這個亞洲人，你可能甚至都沒有合法身分」，而司機似乎處於震驚狀態。顯然優步的這名司機遇到語言障礙，所以她幫助他辯護，她覺得那是作為人應該做的。

史黛拉·黃用手機拍攝到這場糾紛的尾聲，並將其發佈在推特（Twitter）上。 在視頻裡，那名男子對她大喊大叫，用手指戳她的臉，告訴她，這與她無關。她對著在這名男子身邊、兩個看來是他兒子的男孩說，「孩子，希望你們不像他那樣做人做事」 。結果那個男子讓她找她丈夫過來，史黛拉·黃表示，這和她有無丈夫有什麼關係？難道他認為女人需要男人陪同才能說話嗎？

史黛拉·黃表示，機場警察對此事作了回應，她沒有聽到他們的談話，但聽到警察讓優步司機離開的對話。

這起糾紛顯然是由該男子引發，其惡劣行徑已被媒體報導，但優步司機的名字尚未公開確認。起因是這名男子試圖坐在優步車的前排座位，當司機讓他坐到後排座位時，他變得氣憤。優步公司證實，坐在前排座位違反了限制新冠病毒傳播的政策，並表示已向該司機提供支持。

該男子和他的一個兒子（據信他曾用來預訂乘車服務），已被禁止使用優步應用程式。優步聲明，該公司對最近反亞裔仇恨案件增加感到震驚和悲傷，特別是當它影響到司機時。

警察 亞裔 洛杉磯

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