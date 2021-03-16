保衛社區 東聖谷組織籲一人一信救治安

圖為一女孩發起反亞裔仇恨集會。（本報檔案照）

因近來華人聚居的聖蓋博 谷東區城市居民面臨的搶劫、盜竊案頻發，不少還針對亞裔 ，華裔民眾因此在社區發起「東區治安人人有責」（East San Gabriel Citizens Against Crime）組織，保衛社區安全。該組織近日第一次線上會議，號召一人一信，督促當局重視針對亞裔的犯罪，加強警力維護治安。民眾可發郵件索取信件樣本。

線上會議12日晚舉行，50多人參加。組織發起人之一Chuck Sun主持會議，介紹16位長駐義工，並闡述組織成立目的，希望通過大家的努力，能讓社區更安全，使大家都能安居樂業。

會議上Chuck Sun提出近階段計畫，即一人一信寄給該轄區的洛縣 政委員韓珍妮。信中提到，「我們社區中有太多針對亞裔的搶案和盜竊案，很多罪犯一而再再而三地犯案。另外疫情期間針對亞裔的仇恨犯罪也在增加。因此，社區內人人自危，治安問題成為東聖蓋博谷地區民眾主要的憂慮。」信中提及要求洛縣警局制定具體計畫加強地方治安。

「東區治安人人有責」組織目前發展至171名會員，除了會員一人一信，組織還呼籲關懷治安的華人都參與，發信給當局。英文信件可發郵件至[email protected]，或[email protected]，[email protected]索取。組織還有100份紙本英文信件可以發給有需要的民眾。