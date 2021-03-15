聲援警暴死者周年 200人好萊塢大道示威 11人被捕

洛杉磯市警局13日在好萊塢聲援泰勒的集會上逮捕11人。圖為現場商家，遭抗議人士破壞。（ABC7）

約200多名示威者13日晚聚集好萊塢 大道（Hollywood Blvd.）和Vine街上，要求替逝世一周年的泰勒（Breonna Taylor）伸張正義，部分民眾與警方發生衝突並破壞公物，警方共逮捕11人。

ABC7電視台報導，一年多前，泰勒在位於肯塔基州路易斯維爾（Louisville）的門前遭警方襲擊，她的男友稱，因擔心有入侵者進入公寓而開槍一次，另兩名警員隨即向公寓開了32槍，泰勒中槍身亡。她的死亡引發全國性抗議。

從現場拍攝的影片顯示，部分抗議者爬上一輛警車，與戴著頭盔的警員在好萊塢大道上發生衝突。此外也出現蓄意破壞的報導。整個抗議活動，在凌晨1時完全清除。

根據洛市警局警官Cooper的說法，現場共逮捕11人，包括五名用致命武器襲警者，攜帶違禁物品的三人，兩人涉嫌非法集會，一人涉嫌毆打警員。部分警員受輕傷。

當天全國各地不少地方也舉行泰勒的追悼會。數百名示威者聚集在路易斯維爾市中心，泰勒家族持續呼籲正義。拜登 總統也在13日推文中，稱泰勒的死亡「是場悲劇，對其家人、社區和全國造成打擊。」

泰勒的死，與之後發生佛洛伊德（George Floyd）遭警方殺害的事件發生，是去年在新冠肺炎疫情 之外受人關注的事件，這兩人的名字，也成了社會要求公正集會的代名詞。

一個大陪審團去年9月起訴一名警員，指控其開槍射入鄰居公寓，但沒有任何警員因泰勒的死遭起訴。