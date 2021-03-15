發送免費蔬菜 洛市議員石刁洛辦公室華埠送暖

石刁洛議員辦公室向參與義工之中華會館僑領頒發表揚狀。（中華會館提供）

洛杉磯市第一選區市議員石刁洛(Gilbert Cedillo)辦公室，關注區內弱勢社群 生活所需，日前特別尋求羅省中華會館支援，向華埠 社區發送免費蔬菜，約250個家庭受惠。中華會館主席廖美華表示，中華會館樂意協助洛市議員向社區發送免費物資，若任何批發商或超市願意捐贈生活物資給華埠社區，歡迎聯絡中華會館。

石刁洛辦公室向華埠社區低收入 家庭發送免費蔬菜行動，於上周五在愛盼公園舉行，中華會館主席廖美華、副監事長蔡惠玲、校董會會長司徒展環，聯同僑領黃美霞、林社潮、劉國賜、張麗卿、黃翠媚、呂梁蘭芳、袁慕璋等共十位擔任義工。

華埠民眾排隊等候領取免費蔬菜。（中華會館提供）

發出時間為上午10時，民眾卻從上午8時開始便在公園外排隊等候。當運載蔬菜的卡車到達時，僑領林社潮、劉國賜幫忙卸貨，然後交由其他僑領按次序，分送排隊等候的民眾，不到一小時，250份蔬菜便全部發完，排在長龍隊尾未能領到蔬菜的民眾只能失望而回。

廖美華表示，他們已經向石刁洛市議員辦公室反映，期望下次向華埠社區派發物資時能增加數量，對方初步應允可以增至400份，並考慮安排本月底或下月初再次向華埠社區送來免費物資。

廖美華呼籲，任何批發商或超市若願捐贈生活物資給華埠社區，歡迎聯絡中華會館，中華會館電話：213- 626-2938。