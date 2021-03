洛城新語／搶劫罪降為小偷 民主黨瘋了嗎？

上網用

以對罪犯寬大為政治號召的加州民主黨 官員,現在又推出創舉,計畫把加州刑法搶劫罪(robbery)與偷竊罪(theft)重新定義,若干原本屬於重罪(felony)的搶劫行為,改列為偷竊輕罪(misdemeanor),堪稱2014年加州第47號提案的升級版。民主黨官員真是欺人太甚,只關切罪犯權益,不理會百姓生命財產安全,應予嚴厲譴責。

北加州東灣地區選出的州參議員斯金納(Nancy Skinner)日前提出SB82法案,雖然尚未交付委員會審查,但近來飽受暴力犯罪侵害的灣區華裔 社區,非常罕見地在13日舉行大型記者會,反對斯金納的SB 82,譴責她縱容犯罪、懲罰受害者,華人將聯合各族裔強力阻止該法案。

斯金納出身1970年代的柏克萊加大,為民主黨進步派要角,當年正是47號提案的強力支持者。斯金納的法案規定,偷竊罪(theft)改分為三種,第一為重竊罪(grand theft),第二為一級小偷罪(petty theft in the first degree),第三為二級小偷罪(petty theft in the second degree)。

其中最大的禍害在於一級小偷罪,新法案將之定義為,凡財物損失價值在950元以下,即使被告涉及使用武力或使受害者心生恐懼,只要不對被害人造成「嚴重傷害」或未使用「致命武器」,被處以最高一年的監禁和/或1000元罰款。不涉及武力或恐懼的小偷罪,歸類為二級小偷罪,判處六個月以下監禁和/或1000元罰款。這兩級小偷罪都屬輕罪。

更令人髮指的是,一旦SB82通通,凡符合新法定義的一級小偷罪,目前在監獄服刑者,及過去曾因此被定罪者,都可向法院申請重審,減少服刑時間,並修改前科紀錄。這將使已經積案如山的法院雪上加霜,且又有一批罪犯可提早出獄。

用實例解釋犯案要件比較清楚。一名華裔婦人日前在洛杉磯東郊羅蘭岡麵包店購物時,一名搶匪犯猛然從她身後奪走皮包,並將她推倒在地,使她受到輕傷。按目前加州刑法定義,嫌犯被捕後將被以搶劫重罪起訴,因符合搶劫罪構成要件:違反被害人意願、被害人在場、使用武力或使被害人心生恐懼。

但按照SB82法案,如果這名華裔婦人被搶走的財物價值在950元以下,且搶匪沒有造成她受 「重傷」(serious injury),或未使用「致命武器」(deadly weapon),即便搶匪被定罪,也只能以一級小偷罪量刑,法官最多只能判處被告一年以下監禁,或千元罰款,在司法實務上,該名被告很可能只要服幾個月刑期就能獲得假釋,甚至直接被判緩刑,連牢都不必坐,就可再回到街頭,形同鼓勵罪犯繼續犯案。

再者,該法案並沒有定義什麼是「重傷」與「致命武器」。非得被害人中槍、挨刀、斷手斷腳才算是「重傷」嗎?如果以棍棒、石塊、鐵鍊等攻擊被害人,斯金納能保證不會「受重傷」嗎?

2014年通過的47號提案,使偷盜價值在950元以下財物的歹徒,只能以輕罪論處。但在實務上,歹徒即便被捕,也只是在警局登記一下過個水,就重新回到街頭,不必坐牢。現在可好,SB82法案把暴力搶劫罪,也以950元價值財物劃分,讓更多歹徒得以囂張持續犯案、更多百姓遭到荼毒,卻無「法」遏止。

生活在免於恐懼的環境,是人民最卑微的要求。民主黨官員摸著良心,拜託別再當罪犯的「恩公」, 留給百姓一條生路吧。