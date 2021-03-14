我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搶劫重罪變盜竊輕罪 金山華人怒吼：堅決反對SB82提案

專家：變種病毒應不會觸發第4波疫情

橙僑中心新春茶會 線上分享品茗技藝

【橙縣訊】
橙僑中心舉辦2021年「牛年新春茶會」線上泡茶品茗技藝講座，（左起）主講人美國中華茶文化學會會長楊綺真、橙僑中心主任蔣翼鵬、花藝老師洪瑜珍、書法藝術家洪雷明。（橙僑中心提供）
橙僑中心舉辦2021年「牛年新春茶會」線上泡茶品茗技藝講座，（左起）主講人美國中華茶文化學會會長楊綺真、橙僑中心主任蔣翼鵬、花藝老師洪瑜珍、書法藝術家洪雷明。（橙僑中心提供）

橙縣華僑文教服務中心為推廣台灣茶文化並營造過年喜氣，日前邀請美國中華茶文化學會在中心舉辦2021年「牛年新春茶會」線上泡茶品茗技藝講座，活動由會長楊綺真主講，邀請洛杉磯頗負盛名的花藝老師洪瑜珍，與書法藝術家洪雷明，到場揮毫獻藝，共慶元宵佳節牛年賀新春。

楊綺真表示，泡茶如人生，要恰到好處；茶要配場合，配氣氛；茶要配花，茶花一家親；茶要配合適的茶具；最後也是最重要的是喝了茶要配水，因為茶會促進新陳代謝，喝完茶要多喝些水，補充體內流失的水分。她向僑民們介紹不同發酵程度的五款茶葉，有不發酵的安吉白茶、輕發酵的坪林上選綠包種、部分發酵的凍頂烏龍茶、重發酵的紅玉紅茶，以及全發酵的一甲子秀眉茶，讓大家更瞭解其中滋味及不同的泡茶品茗技巧。

花藝老師洪瑜珍布置幾盆簡約、高雅的茶花相映景，帶來視覺的美感。洪雷明是美籍藝術家，不僅中文說寫流利，書法技藝更是精湛，他現場揮毫書寫開春福字，又接連書寫字體優美的春聯，不但令大家嘖嘖稱奇，也為品茗活動增添書香之氣。

橙僑中心主任蔣翼鵬參與活動並致詞，說明喝茶對人體健康有很大的好處，所謂品茗養肝，對預防心血管疾病，提升免疫力均有幫助，他感謝三位講師的熱心協助，不但帶給僑民們品茗的樂趣及身心健康，也推廣台灣優質茶葉，提升僑營事業競爭力，讓活動充實又有意義。

楊綺真老師與線上僑民互動，讓大家更瞭解不同的泡茶品茗技巧。（橙僑中心提供）
楊綺真老師與線上僑民互動，讓大家更瞭解不同的泡茶品茗技巧。（橙僑中心提供）
美籍藝術家洪雷明現場揮毫書寫字體優美的春聯。（橙僑中心提供）
美籍藝術家洪雷明現場揮毫書寫字體優美的春聯。（橙僑中心提供）

台灣 書法 美國

上一則

發放紓困金等於「飲鴆止渴」？ 徐永泰博士分析利弊

下一則

股市漲漲漲 專家：年底前展望樂觀

延伸閱讀

中山學術會慶植樹節

中山學術會慶植樹節
培養海外民間青年大使 亞城FASCA預計今夏招生

培養海外民間青年大使 亞城FASCA預計今夏招生
不怕運費貴 台灣2噸鳳梨銷澳洲

不怕運費貴 台灣2噸鳳梨銷澳洲
僑委會協助抗疫 南加旅館業公會感謝

僑委會協助抗疫 南加旅館業公會感謝

聖地牙哥228講座 剖析歷史傷痛

聖地牙哥228講座 剖析歷史傷痛
貼錯位置變破財！青島男把福字貼車牌上 被罰200人民幣

貼錯位置變破財！青島男把福字貼車牌上 被罰200人民幣

熱門新聞

參院版本紓困法案提出，在2020年領取失業金的年收入15萬元以下家庭（household)，1萬200元可以不課稅。（本報檔案照）

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

2021-03-08 20:39
庫卡蒙加牧場市母女命案現場住宅。（記者啟鉻／攝影）

庫卡蒙加牧場 華裔母女深夜在家被刺死 兇手在逃

2021-03-09 02:20
首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

2021-03-11 21:40
兇嫌Oscar Villamil被控謀殺和傷害華裔老人。（巴沙迪那警局提供）

巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷

2021-03-06 19:06
阿偉三年前被人用利器刺傷。（本報檔案照）

世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始

2021-03-12 21:20
案發的民宅。（記者啟鉻╱攝影）

南加民宅爆2死1傷血案 3受害女性皆華裔

2021-03-08 17:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招
非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警
1400元周末入帳 使用Get My Payment可查看

1400元周末入帳 使用Get My Payment可查看
英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌

英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌
哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情