橙僑中心新春茶會 線上分享品茗技藝

橙僑中心舉辦2021年「牛年新春茶會」線上泡茶品茗技藝講座，（左起）主講人美國中華茶文化學會會長楊綺真、橙僑中心主任蔣翼鵬、花藝老師洪瑜珍、書法藝術家洪雷明。（橙僑中心提供）

橙縣華僑文教服務中心為推廣台灣 茶文化並營造過年喜氣，日前邀請美國 中華茶文化學會在中心舉辦2021年「牛年新春茶會」線上泡茶品茗技藝講座，活動由會長楊綺真主講，邀請洛杉磯頗負盛名的花藝老師洪瑜珍，與書法 藝術家洪雷明，到場揮毫獻藝，共慶元宵佳節牛年賀新春。

楊綺真表示，泡茶如人生，要恰到好處；茶要配場合，配氣氛；茶要配花，茶花一家親；茶要配合適的茶具；最後也是最重要的是喝了茶要配水，因為茶會促進新陳代謝，喝完茶要多喝些水，補充體內流失的水分。她向僑民們介紹不同發酵程度的五款茶葉，有不發酵的安吉白茶、輕發酵的坪林上選綠包種、部分發酵的凍頂烏龍茶、重發酵的紅玉紅茶，以及全發酵的一甲子秀眉茶，讓大家更瞭解其中滋味及不同的泡茶品茗技巧。

花藝老師洪瑜珍布置幾盆簡約、高雅的茶花相映景，帶來視覺的美感。洪雷明是美籍藝術家，不僅中文說寫流利，書法技藝更是精湛，他現場揮毫書寫開春福字，又接連書寫字體優美的春聯，不但令大家嘖嘖稱奇，也為品茗活動增添書香之氣。

橙僑中心主任蔣翼鵬參與活動並致詞，說明喝茶對人體健康有很大的好處，所謂品茗養肝，對預防心血管疾病，提升免疫力均有幫助，他感謝三位講師的熱心協助，不但帶給僑民們品茗的樂趣及身心健康，也推廣台灣優質茶葉，提升僑營事業競爭力，讓活動充實又有意義。