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巴市預留可負擔屋吸引回流 市議員稱應優先供給留在該市居民

記者李雪／綜合報導
圖為巴市的一處可負擔房屋。（取自巴市官網）
圖為巴市的一處可負擔房屋。（取自巴市官網）

巴沙迪那市（Pasadena）的一項新的試點計畫，將為離開該市的前居民們預留50套經濟適用房。但也有市議員質疑，這些住房是否應該優先供給那些目前正努力留在該市的居民。

據巴沙迪那星報報導，這項試點計畫試圖幫助那些因房價過高而離開巴市，或成為經濟蕭條以及住房危機受害者的人，這些人需要在巴市居住至少五年以上，且是在過去十年內搬走的。

將以前的居民吸引回流，並非一個有爭議的目標，市議員都認為這是值得追求。但也有市議員指出，以前的居民是否比現在的居民更重要。

該市房屋局(Department of Housing)華裔局長黃遵惠，在市議會向議員匯報，目前有900多個單位正在開發中，還未有人居住，20%意味著其中近200套會留給前居民。而目前巴市的可負擔房申請已經被超額認購，最近的申請數量，差不多每間房都有28名申請人。現在已有的大約650間房大多數已被佔用，每年只有很少的空屋開放給申請人。

最初市府工作人員建議，是留出該市可負擔房中的20％。但一些議員如Steve Madison和市長Victor Gordo就指出，留出該市20％的庫存房屋實在是太多了。Madison就表示，這相當於告訴目前留在市裡想要為該市做建設的民眾說，「對不起，我們沒有適合你的房子，但我們正在尋找住在其他地方的人搬回來」。他表示，吸引居民回流是一個有價值的目標，但是不應以當下正在該市生活和工作的人為代價。

也有市議員支持計畫。例如議員Tyron Hampton和John Kennedy就認為，需要消除多年的糟糕的公共政策所導致的「有色人種社區，特別是非裔美國人社區」流離失所。

Hampton說，他知道一些在該市住房候補名單上的居民已經等了十多年了，他們試圖回到巴市，因為他們在之前的住房危機期間搬了出去。Kennedy說還有其他非裔居民，他的一些朋友，在州政府收購了現已廢除的710高速公路項目附近的地產時，失去了房屋。他們之所以無法回來，是因為作為非居民，他們處於優先級別的底部，因為優先的始終是那些在該市生活和工作的人。

圖為巴市的一處可負擔房屋。（取自巴市官網）
圖為巴市的一處可負擔房屋。（取自巴市官網）

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