期旅客出遊增 LAX訂防疫指南

洛杉磯國際機場（LAX）預計3月迎來更多旅客，提醒旅客要繼續遵守防疫規定。（LAX提供）

隨著美國各地開始放寬新冠病毒的相關限制，洛杉磯國際機場 （LAX ）預計3月會迎來更多旅客，LAX提醒旅客要繼續佩戴口罩、保持安全距離，同時建議民眾在出行前了解各地的旅行限制。

LAX創建非接觸式旅程，在民眾前往機場前先與航空公司在線辦理登機手續，不用托運行李旅行的旅客可以跳過售票櫃台。同時使用LAXOrderNow.com在線訂購食品和飲料。此服務在任何LAX終端中提供非接觸式訂單，付款和取貨。旅客可短暫取下口罩進食或喝水，但必須進食或飲水後戴上口罩。

符合條件的國際旅行者應考慮使用免費的Mobile Passport應用程序，加快LAX海關通關程序。機場還鼓勵旅客參加Global Entry旅行計畫。

雖然LAX在安全檢查、機橋、行李領取處和其他位置安裝了標牌，提醒客人保持身體距離。電梯標牌將指示一次允許兩個人還是三個人進入電梯，具體取決於電梯的大小（家庭團體可免於此限制）。

機場提供現場實驗室為旅客進行病毒快速ＰＣＲ和抗原檢測，ＰＣＲ測試每項收費125元，可在線預約。抗原測試可在六號航廈下層/到達層的信息櫃枱進行，費用80美元，大約一小時即可得到結果。

LAX提醒旅客，許多目的地（國際和國內）仍然對遊客有旅行限制或規定，旅客須先了解目的地的當前規則。

從其他國家或州到達LAX的客人，及從州外旅行返回的加州 居民，都必須填寫一份表格，以確認他們已閱讀並理解州和縣的旅行指南，其中包括十天自我隔離。

16歲以上的旅客必須在到達LAX、Van Nuys機場或聯合車站之前或之後在線提交此表格。不提交表格可能會受到最高500元的罰款。表格可到travel.lacity.org查尋。