我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美已施打逾1億劑疫苗 25.5%成人已接種

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

期旅客出遊增 LAX訂防疫指南

記者張宏／綜合報導
洛杉磯國際機場（LAX）預計3月迎來更多旅客，提醒旅客要繼續遵守防疫規定。（LAX提供）
洛杉磯國際機場（LAX）預計3月迎來更多旅客，提醒旅客要繼續遵守防疫規定。（LAX提供）

隨著美國各地開始放寬新冠病毒的相關限制，洛杉磯國際機場LAX）預計3月會迎來更多旅客，LAX提醒旅客要繼續佩戴口罩、保持安全距離，同時建議民眾在出行前了解各地的旅行限制。

LAX創建非接觸式旅程，在民眾前往機場前先與航空公司在線辦理登機手續，不用托運行李旅行的旅客可以跳過售票櫃台。同時使用LAXOrderNow.com在線訂購食品和飲料。此服務在任何LAX終端中提供非接觸式訂單，付款和取貨。旅客可短暫取下口罩進食或喝水，但必須進食或飲水後戴上口罩。

符合條件的國際旅行者應考慮使用免費的Mobile Passport應用程序，加快LAX海關通關程序。機場還鼓勵旅客參加Global Entry旅行計畫。

雖然LAX在安全檢查、機橋、行李領取處和其他位置安裝了標牌，提醒客人保持身體距離。電梯標牌將指示一次允許兩個人還是三個人進入電梯，具體取決於電梯的大小（家庭團體可免於此限制）。

機場提供現場實驗室為旅客進行病毒快速ＰＣＲ和抗原檢測，ＰＣＲ測試每項收費125元，可在線預約。抗原測試可在六號航廈下層/到達層的信息櫃枱進行，費用80美元，大約一小時即可得到結果。

LAX提醒旅客，許多目的地（國際和國內）仍然對遊客有旅行限制或規定，旅客須先了解目的地的當前規則。

從其他國家或州到達LAX的客人，及從州外旅行返回的加州居民，都必須填寫一份表格，以確認他們已閱讀並理解州和縣的旅行指南，其中包括十天自我隔離。

16歲以上的旅客必須在到達LAX、Van Nuys機場或聯合車站之前或之後在線提交此表格。不提交表格可能會受到最高500元的罰款。表格可到travel.lacity.org查尋。

LAX 機場 加州

上一則

一分鐘解答／什麼是房屋淨值貸款?

下一則

AARP樂齡會 3/24線上解析3種新冠疫苗

延伸閱讀

洛杉磯台美商會向聖瑪利諾學區捐贈2.5萬口罩助抗疫

洛杉磯台美商會向聖瑪利諾學區捐贈2.5萬口罩助抗疫
小乘客落下玩具 給足航空公司藉機「大作文章」

小乘客落下玩具 給足航空公司藉機「大作文章」
地鐵綠線暫停 LAX免費接駁

地鐵綠線暫停 LAX免費接駁
金山人語／緬懷「伍氏口罩」發明人

金山人語／緬懷「伍氏口罩」發明人
從JFK盜領數百萬元名牌銷贓 皇后區男子恐被關25年

從JFK盜領數百萬元名牌銷贓 皇后區男子恐被關25年
德州檢察長狀告兩地 未除口罩令

德州檢察長狀告兩地 未除口罩令

熱門新聞

參院版本紓困法案提出，在2020年領取失業金的年收入15萬元以下家庭（household)，1萬200元可以不課稅。（本報檔案照）

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

2021-03-08 20:39
庫卡蒙加牧場市母女命案現場住宅。（記者啟鉻／攝影）

庫卡蒙加牧場 華裔母女深夜在家被刺死 兇手在逃

2021-03-09 02:20
首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

2021-03-11 21:40
兇嫌Oscar Villamil被控謀殺和傷害華裔老人。（巴沙迪那警局提供）

巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷

2021-03-06 19:06
國會眾院日前通過1兆9000億元的疫情紓困法案，發給符合資格的民眾每人1400元紓困金。（Getty Image)

第三輪紓困金 4口之家最多可領5600元

2021-03-05 02:20
案發的民宅。（記者啟鉻╱攝影）

南加民宅爆2死1傷血案 3受害女性皆華裔

2021-03-08 17:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕
威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她
他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪
男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因
2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償