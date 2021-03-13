開藍寶堅尼撞死人 17歲富二代收押

2月17日17歲肇事者駕駛蘭博基尼撞死人車禍現場。（NBC新聞截圖）

今年2月，一名17歲的青少年開著藍寶堅尼（Lamborghini），在西洛杉磯 撞死一名女子，這名少年在押，恐被控過失殺人罪。據悉，他是洛杉磯一名有錢企業家的兒子，案發時超速行駛。

洛杉磯警方周三表示，該起死亡車禍 中，肇事汽車 以極高速度撞上受害人汽車，導致受害人當場死亡。

32歲的Monique Munoz是受害人。市警局發言人Brian Wendling表示，2月17日下午5時，當時受害人下班駕車回家，行經Olympic大道和Overland大道交口附近，被高速駛來的藍寶堅尼車撞上。警方表示，藍寶堅尼當時的速度幾乎是賽車速度。强大的衝擊力幾乎將受害人的汽車撞成兩半，受害人當場死亡。17歲肇事者隨後被警方扣留，因為他也受傷，被警方送往附近醫院，但沒有生命危險。

警方沒有詳細透露車禍發生時藍寶堅尼時速多少。肇事青少年駕駛人2月23日、也就是事故發生五天後被警方逮捕。肇事者的父親在電視採訪中對受害人及其家庭，表示深切的遺憾和道歉。受害人的父母這三周來則經歷了終身難忘的悲痛和憤怒。

受害人家屬擔心，去年12月當選的洛杉磯地檢署新檢察長賈斯康(George Gascón)上任之後，對許多犯罪案件輕判的做法，會影響到本案的審理，受害人家庭將舉行抗議行動，為他們女兒爭取司法公正。