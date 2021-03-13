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駕車墜海 拿2兒命詐保險金 父判囚212年

記者啟鉻／綜合報導
潛水員打撈受害者。（資料圖片）
潛水員打撈受害者。（資料圖片）

南加州霍桑市（Hawthorne）一名男子涉及保險詐欺索賠，製造假車禍；他於六年前駕車從聖彼渚碼頭（San Pedro wharf）墜落海中，導致車上兩名患有嚴重自閉症的兒子死亡，但妻子僥倖逃生。該男子11日被判在聯邦監獄服刑212年，並支付逾26萬元賠償金。

2015年4月9日，46歲男子Ali Elmezayen為了詐取意外死亡保險金，在聖彼渚碼頭，駕駛轎車衝入海中，車上兩名嚴重自閉症的兒子當場死亡，分別是13歲和8歲。被告妻子Diob僥倖逃生，被目擊者救出。

檢方稱，該男子企圖詐欺意外死亡保險金26萬元。事故發生後，被告並未採取任何施救措施。2019年10月，被告被控14項聯邦罪名，包括郵件、電匯欺詐、嚴重身分盜竊和洗錢。

檢方表示，被告出示多份關於兒子和妻子的人壽保險單，並聲稱這起車禍是意外事故，用意在獲取保險賠償。

檢方成功要求法官判被告最高刑期，稱被告有意致妻子死亡。事故發生前，被告還假冒妻子致電保險公司，企圖確保保險公司在處理保單時不會產生異議。檢方稱，保單中八項賠償條款最後一條是在事故發生兩年後實施的。被告及公辯律師均未在判決時發言。

保險 車禍 詐欺

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