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免費月球旅行 全球僅8名額 報名14日截止

記者邵敏／洛杉磯報導
日本企業家前澤友作與馬斯克合作「親愛的月球」項目。（「親愛的月球」計畫宣傳視頻截圖）
日本企業家前澤友作與馬斯克合作「親愛的月球」項目。（「親愛的月球」計畫宣傳視頻截圖）

免費去月球旅行？聽起來像天方夜譚。2023年「親愛的月球」（dearmoon）免費環月旅行報名截止3月14日，想坐星際飛船上太空趕緊報名，說不定幸運之神就砸中了你。

「親愛的月球」是SpaceX的一個月球旅遊項目，由日本收藏家、企業家前澤友作（Yusaku Maezawa）提供資金，買下了八名乘客的機票，包括前澤友作在內，再加上兩三名太空人，一行10至12人計畫在2023年乘坐SpaceX開發的星際飛船，繞月飛行六天後返回地球。

目前的申請步驟是：2021年3月14日前在dearmoon.earth官網填寫在線申請，每一位註冊者都會收到一封關於選拔過程的電子郵件。3月21日前接受背景調查，之後等待任務分配及時間確認，進行在線面試；5月底進行最終面試以及體檢。飛船將在佛州甘迺迪太空中心升空。

「親愛的月球」計劃是SpaceX的一個月球旅遊項目。（「親愛的月球」計畫宣傳視頻...
「親愛的月球」計劃是SpaceX的一個月球旅遊項目。（「親愛的月球」計畫宣傳視頻截圖）

2018年9月，前澤友作和SpaceX首席執行官馬斯克（Elon Musk）就宣布了「親愛的月球」項目，最初計畫是前澤友作邀請世界各地八名藝術家體驗環月旅行，但沒有明確定義藝術家的標準。但在近日，前澤友作在最新的一則視頻中宣布，「親愛的月球」旅行計畫將向全球所有普通人開放。

前澤友作概括了招募人選的兩個關鍵標準：「第一，無論你從事什麼工作，如果能被選上參加太空旅行，我都希望你能突破自己的極限，並以某種方式最大可能地幫助其他人和社會。第二， 你必須願意並有能力支持其他志同道合的機組成員。」

據悉，2023年環游月球乘坐的將是SpaceX打造的全新星際飛船。馬斯克說，星際飛船將在2023年搭載普通乘客前往月球之前，將多次往返軌道，確保「親愛的月球」飛行計畫足夠安全。

馬斯克解釋，他希望該任務能把普通民眾帶往「比人類在地球上走過的任何地方都要遙遠」，因為它將飛越並環繞月球再返回家園。

SpaceX的另一個將平民送上太空的計畫稱為Inspiration4，得到億萬富翁Jared Isaacman的資助，可能會在年底前飛行。

全球招募8名乘客 免費太空環月旅行。（dearmoon.earth 官網）
全球招募8名乘客 免費太空環月旅行。（dearmoon.earth 官網）
全球招募8名乘客 2023年免費太空環月旅行。（「親愛的月球」計劃宣傳視頻截圖）
全球招募8名乘客 2023年免費太空環月旅行。（「親愛的月球」計劃宣傳視頻截圖）

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