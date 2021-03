重罪變輕罪 SB 82提案惹議

陳錫澎表示,堅決反對斯金納提出的SB 82 提案,提案相當於縱容犯罪。(記者劉先進 /攝影)

加州 參議員斯金納(Nancy Skinner)提出SB 82法案,將若干重罪改為輕罪。屋崙華埠 社區領袖陳錫澎堅決反對該法案,認為會鼓勵和縱容罪犯,不斷犯輕罪,讓更多百姓成為受害者。

SB 82擬改變加州執行150年的法律。據加州目前的搶劫罪的定義,如果某人在小偷小摸中,使用了最低限度的武力(force),或被認為導致恐懼(fear),得被指控和判定為搶劫重罪,並被判處最高五年監禁。但斯金納認為,對武力和恐懼兩詞的解釋比較寬泛。例如,某人被指控在一次商店行竊事件中進行口頭威脅,即使沒有使用武力,也沒有涉及武器,也可被指控為搶劫罪。同樣,如果被控在商店行竊的人,在跑出商店時撞到了另一名顧客或保安,沒有造成嚴重的傷害,也可以將罪名提升為搶劫罪。

斯金納聲明,數據顯示,如果入店行竊者是有色人種,搶劫罪的可能性更大。經歷精神健康危機的人或有發育障礙的人,針對其指控中包含武力或恐懼的可能性也更高。

SB 82法案將創建新的犯罪類別。比如,設立一級小偷小摸盜竊罪(petty theft in the first degree),對於低於950元的盜竊,可能涉及武力或恐懼,但不造成嚴重傷害或涉及使用致命武器。這一新類別將被處以最高一年的監禁和/或1000元的罰款。將不涉及武力或恐懼的小偷小摸歸類為二級小偷小摸(petty theft in the second degree),可判處六個月以下監禁和/或1000元罰款。法案禁止將任何一類小偷小摸,作為搶劫或盜竊罪起訴,追溯性地適用這一變化,允許被判定犯有搶劫罪的人在符合標準的情況下申請重判。提案目前還處於州參議會公共安全委員會討論階段。

陳錫澎表示,提案將一些重罪變成輕罪,相當於容許罪犯不停作案,而沒收到懲罰。相當於鼓勵輕罪的人不停作案,一直做到重罪被抓才收手。