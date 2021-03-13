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重罪變輕罪 SB 82提案惹議

記者劉先進／屋崙報導
陳錫澎表示，堅決反對斯金納提出的SB 82 提案，提案相當於縱容犯罪。（記者劉先進 ／攝影）
陳錫澎表示，堅決反對斯金納提出的SB 82 提案，提案相當於縱容犯罪。（記者劉先進 ／攝影）

加州參議員斯金納（Nancy Skinner）提出SB 82法案，將若干重罪改為輕罪。屋崙華埠社區領袖陳錫澎堅決反對該法案，認為會鼓勵和縱容罪犯，不斷犯輕罪，讓更多百姓成為受害者。

SB 82擬改變加州執行150年的法律。據加州目前的搶劫罪的定義，如果某人在小偷小摸中，使用了最低限度的武力（force），或被認為導致恐懼（fear），得被指控和判定為搶劫重罪，並被判處最高五年監禁。但斯金納認為，對武力和恐懼兩詞的解釋比較寬泛。例如，某人被指控在一次商店行竊事件中進行口頭威脅，即使沒有使用武力，也沒有涉及武器，也可被指控為搶劫罪。同樣，如果被控在商店行竊的人，在跑出商店時撞到了另一名顧客或保安，沒有造成嚴重的傷害，也可以將罪名提升為搶劫罪。

斯金納聲明，數據顯示，如果入店行竊者是有色人種，搶劫罪的可能性更大。經歷精神健康危機的人或有發育障礙的人，針對其指控中包含武力或恐懼的可能性也更高。

SB 82法案將創建新的犯罪類別。比如，設立一級小偷小摸盜竊罪（petty theft in the first degree），對於低於950元的盜竊，可能涉及武力或恐懼，但不造成嚴重傷害或涉及使用致命武器。這一新類別將被處以最高一年的監禁和/或1000元的罰款。將不涉及武力或恐懼的小偷小摸歸類為二級小偷小摸（petty theft in the second degree），可判處六個月以下監禁和/或1000元罰款。法案禁止將任何一類小偷小摸，作為搶劫或盜竊罪起訴，追溯性地適用這一變化，允許被判定犯有搶劫罪的人在符合標準的情況下申請重判。提案目前還處於州參議會公共安全委員會討論階段。

陳錫澎表示，提案將一些重罪變成輕罪，相當於容許罪犯不停作案，而沒收到懲罰。相當於鼓勵輕罪的人不停作案，一直做到重罪被抓才收手。

州參議員斯金納的 SB 82法案，希望設立一級小偷小摸盜竊罪。（記者劉先進 ／攝...
州參議員斯金納的 SB 82法案，希望設立一級小偷小摸盜竊罪。（記者劉先進 ／攝影）

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