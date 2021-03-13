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15歲華裔花式滑冰 奪全美亞軍

記者王若然／洛杉磯報導
劉哲瑋搭檔陳昕宇（左）訓練雙人滑冰。（家長提供）
劉哲瑋搭檔陳昕宇（左）訓練雙人滑冰。（家長提供）

在2020至2021年全美花式滑冰錦標賽（US Figure Skating Championship Series），華裔青少年劉哲瑋搭檔陳昕宇榮獲了中級組（Intermediate）亞軍，與冠軍僅一分之差。在他們成功的背後，是訓練淌下無數汗水和疫情下的心理壓力。

劉哲瑋的媽媽Joanna說，兩個小孩從小在一個溜冰場長大，直到前年才決定組合成雙人滑，之前都是參加單人滑冰比賽。兩人今年都是15歲。他們滑冰默契十足，2019年才搭檔五個月，便在2020年拿下全國花式滑冰錦標賽初級組（Junior）第二名的好成績。

陳昕宇的媽媽劉巍巍說，自後兩人每一場比賽都有穩定的進步。可是，去年因為疫情進入了休眠狀態。去年3月至6月因為疫情滑冰場關閉，孩子們就各自在家上跳舞課，培養樂感，後來冰場重開，兩個孩子恢復訓練，卻要戴著口罩，保持社交距離。劉巍巍說，兩人看不到對方表情，教練也不能碰孩子，給訓練增加了很多難度。到了秋季疫情反撲，冰場又關閉了幾個星期。

劉巍巍說更糟的是，女兒陳昕宇在3月分別有兩次嚴重的受傷，一次是訓練中頭部摔到冰面引發腦震盪，一次是臉部受傷縫了15針。

疫情阻撓和身體受傷，讓兩位家長對今年的比賽抱以平常心，但劉哲瑋和陳昕宇還是取得傲人成績。對此，劉巍巍說這也在情理之中，兩個孩子平日的努力讓她看在眼裡，取得好成績也不意外。

兩個孩子每周要訓練六天，每天三個小時。劉巍巍說，孩子都是4時30分起床，5時30分到冰場，6時開始訓練。為了節省時間，早上訓練完就直接在冰場上網課，下午再接著滑。

兩個孩子滑冰比賽取得好成績，劉巍巍說是「真愛加努力」。女兒受傷時，劉巍巍曾經問她是否放棄滑冰？女兒卻說，「滑冰是我的生命，不滑冰我就不能呼吸了。」而劉哲瑋也是從小喜歡滑冰，在未與陳昕宇搭檔前，曾獲得全美單人滑第15名的好成績。

今年全美花式滑冰錦標賽因疫情取消了大部分現場比賽，改由寄送視頻的方式。該大賽原本是通過地方（regional）、區域（sectional）、全國（national）層層選拔，每層選前四名晉級全國比賽，但今年改由全國統一寄送視頻的方式比賽。

劉哲瑋、陳昕宇和教練Bryna Oi。（家長提供）
劉哲瑋、陳昕宇和教練Bryna Oi。（家長提供）

疫情 社交距離 華裔

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